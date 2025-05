Dojemný odkaz. Ramsay verí slovenským hokejistom: Môžete zdolať každého - VIDEO

Tréner slovenských hokejistov Craig Ramsay poslal našim hráčom dojemný odkaz prostredníctvom sociálnych sietí.

Majstrovstiev sveta sa nemôže zúčastniť, keďže sa ešte úplne nevyliečil zo zápalu pľúc. Nahradil ho tak Vladimír Országh.

„Prial by som si, aby som mohol byť na šampionáte s vami. Pracovali ste veľmi tvrdo, aby ste si vybojovali toto miesto a boli súčasťou tímu. Je za tým skutočne veľa práce. Nemôžete však zabudnúť, že tá tvrdá práca sa pre vás ešte len teraz začala,“ začal kanadský kouč.

„Budete hrať proti kvalitným mužstvám, ja však verím, že ak budete hrať tvrdo, dostatočne rýchlo a budete strieľať na bránku, tak môžeme zvíťaziť. Môžeme zdolať skutočne každého.

Takže verte tomu, osvojte si to a majte to stále pred sebou. A komukoľvek budete čeliť, akejkoľvek krajine, vedzte, že na tom nezáleží. Hrajte svoj hokej a bude to v poriadku,“ doplnil Ramsay oblečený v retro slovenskom svetri, ktorý predstavili v prípravných dueloch vo Zvolene proti Francúzsku.

Úvodný duel čaká našich hokejistov už o 20.20 h proti domácemu švédskemu výberu.