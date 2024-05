Obľúbené extra služby v predajniach COOP Jednoty

Najväčšia slovenská maloobchodná sieť COOP Jednota poskytuje svojim zákazníkom možnosť s nákupom uhradiť i poštové poukážky, šeky, bankové zloženky a pri platení platobnou kartou i výber hotovosti. Zákazníci tieto možnosti vyhľadávajú, obzvlášť na vidieku. Od minulého roka majú možnosť využívať tiež elektronický pokladničný doklad.

COOP CashBack je služba, ktorá držiteľovi platobnej karty umožňuje pri platbe kartou v obchode okrem samotnej platby vybrať aj hotovosť a to na miestach označených logom COOP CashBack. Výhodou je, že zákazník vybaví všetko na jednom mieste. Zaplatí tovar a zároveň si vyberie potrebnú hotovosť. Služba COOP CashBack je pre zákazníkov bezpečná, výber hotovosti je overený PIN kódom alebo podpisom. Zákazník v neposlednom rade ocení úsporu času, rýchlosť a pohodlnosť výberu. Nemusí nikam chodiť ani cestovať do najbližšieho mesta, kde by využil služby banky. „Našim dlhodobým cieľom je neustále posilňovanie konkurenčnej výhody, ktorou je blízkosť k zákazníkom. Služby COOP kasa a COOP CashBack predstavujú jedinečnú možnosť uľahčiť obyvateľom odľahlých obcí život. Extra službami zabezpečujeme pre našich zákazníkov na maloobchodných prevádzkach pohodlie, v rámci ktorého môžu s nákupom vybaviť aj ďalšie povinnosti,” vysvetľuje Ján Bilinský, predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko. Výhodou domácej siete je, že disponuje prevádzkami po celom Slovensku, aj v malých obciach.

Extra služby v predajniach suplujú banky i poštu

Pestrá paleta kvalitných a čerstvých produktov najmä od slovenských dodávateľov je v našich predajniach podporená doplnkovými extra službami. Coopkasa, COOP CashBack, dobitie kreditu, zálohové automaty i možnosť využiť pri platení e-doklad prinášajú komfort a udržateľný prístup i tomu najnáročnejšiemu zákazníkovi. Službu e-doklad si môžu zákazníci aktivovať vo svojom zákazníckom konte na www.coopklub.sk, prípadne po prihlásení v mobilnej aplikácií COOP Jednota. V roku 2023 sme v rámci systému COOP Jednota vytvorili takmer 5 miliónov e-dokladov. Ušetrili sme 1 350 km papiera, čo predstavuje hmotnosť viac ako 5 ton. „Extra službu COOP CashBack využilo na výber hotovosti viac ako 300 000 našich zákazníkov, čo predstavuje sumu 12 mil. eur. Prostredníctvom služby COOPkasa bolo v roku 2023 uhradených viac 750 000 faktúr, v celkovej sume 25 mil. eur,” uvádza Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb, COOP Jednota Slovensko. Ďalšou službou, ktorá je dostupná na všetkých prevádzkach systému COOP Jednota, je i možnosť dobíjania kreditu cez platobný terminál. Službu podporujú všetci slovenskí mobilní operátori.

Blízkosť, služby a komfort

Jednou z priorít systému COOP Jednota je byť čo najbližšie k svojim zákazníkom a zabezpečiť prevádzky aj na miestach, kde iné obchodné reťazce, pôsobiace na slovenskom trhu, nemajú ambície otvárať nové predajne. Ako najhustejšia maloobchodná sieť na Slovensku, tvorená tromi formátmi – POTRAVINY, SUPERMARKET a Tempo SUPERMARKET, prevádzkujeme spolu takmer 2 000 predajní vo všetkých regiónoch. S cieľom napredovať a udržať si pozíciu najsilnejšieho domáceho reťazca, pribudnú aj v tomto roku nové predajne vo všetkých formátoch. Zároveň plánujú regionálne COOP Jednoty rekonštruovať a modernizovať viac ako 80 predajní. Rekonštrukcie budú zahŕňať rozšírenie predajnej plochy a sortimentu, výmenu obchodného a chladiaceho zariadenia, technológií, skvalitnenie poskytovaných služieb aj inovačné prvky automatizácie. Každý rok rozširujeme tiež sieť odberných miest na zálohovanie. Aktuálne máme v sieti predajní COOP Jednota spolu takmer 1 600 odberných miest, čo tvorí približne polovicu z celkového počtu odberných miest na Slovensku. Dobrovoľne zriadených odberných miest máme viac ako 1 200. Je to najviac spomedzi všetkých obchodných sietí.

