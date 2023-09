Najvyššie položená volebná miestnosť je na Štrbskom Plese, ľudia spojili príjemné s užitočným (foto)

Možnosť voliť v najvyššie položenej volebnej miestnosti na Slovensku, ktorá sa nachádza na Štrbskom Plese, v sobotu využíva viacero turistov. Mnohí sa zhodli na tom, že spojili príjemné s užitočným.

Do volebnej miestnosti štvrtého volebného okrsku v jednom z miestnych hotelov chodia už od rána. Potvrdil to pre agentúru SITA podpredseda okrskovej komisie Ján Hrušovský. Približne do 13:00 tam podľa jeho slov odvolilo asi tristo voličov, z toho tridsať miestnych.