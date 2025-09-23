Občianske iniciatívy reagujú, spustili petíciu „Zachovajme 17. november“

Reagujú tak na politické rozhodnutie o zrušení Dňa boja za slobodu a demokraciu ako dňa pracovného pokoja.
Občianske iniciatívy Chcem tu zostať, Študentstvo za otvorenú kultúru a Sme v tom spolu v utorok spustili celonárodnú petíciu „Zachovajme 17. november“.

Reagujú tak na politické rozhodnutie o zrušení Dňa boja za slobodu a demokraciu ako dňa pracovného pokoja. Tento krok považujú za bezprecedentný útok na najdôležitejší symbol modernej slovenskej demokracie a odkaz Nežnej revolúcie. Informoval o tom Erik Kliment zo Chcem tu zostať.

Výzva poslancom a poslankyniam

Petícia je zverejnená na internetovej stránke mojapeticia.sk. Vyzýva poslancov a poslankyne Národnej rady SR, aby dôrazne odmietli akékoľvek návrhy, ktoré by viedli k degradácii tohto sviatku na bežný pracovný deň. Podľa iniciatív by takýto krok nebol ekonomickým prínosom, ale fatálnou stratou pre národnú pamäť a občiansku identitu krajiny.

Toto nie je diskusia o ekonomike, je to diskusia o duši našej krajiny,“ povedala zástupkyňa iniciatívy Študentstvo za otvorenú kultúru Linda Várošová. Pripomenula, že študenti v rokoch 1939 aj 1989 stáli v prvej línii boja proti totalitám.

Je našou morálnou povinnosťou brániť ich odkaz. Siahnuť na 17. november je ako vytrhnúť stranu z učebnice dejepisu a tváriť sa, že sa nikdy nestala. To nedovolíme,“ skonštatovala.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hovoria o nebezpečnom precedense

Iniciatívy varujú, že zrušenie sviatku by bolo nebezpečným precedensom, ktorý relativizuje význam demokracie a slobody. Argumentujú, že pre mladú generáciu, ktorá totalitu nezažila, je tento deň kľúčovou pripomienkou, že sloboda nie je a nikdy nebola samozrejmosťou.

Naša iniciatíva sa volá Chcem tu zostať, pretože veríme v budúcnosť Slovenska. Chceme zostať v krajine, ktorá si ctí hrdinov, nie v krajine, ktorá na nich zabúda kvôli úsporám,“ doplnil Kliment.

Podľa jeho slov krajina, ktorá je ochotná obetovať najsilnejší symbol svojho boja za slobodu, stráca morálny kompas a prestáva byť atraktívnym domovom. „Poslancom odkazujeme, ak chcete, aby tu mladí ľudia zostali, neberte im dôvody byť na túto krajinu hrdí,“ dodal.

