Občianske iniciatívy reagujú, spustili petíciu „Zachovajme 17. november“

Občianske iniciatívy Chcem tu zostať, Študentstvo za otvorenú kultúru a Sme v tom spolu v utorok spustili celonárodnú petíciu „Zachovajme 17. november“.
Reagujú tak na politické rozhodnutie o zrušení Dňa boja za slobodu a demokraciu ako dňa pracovného pokoja. Tento krok považujú za bezprecedentný útok na najdôležitejší symbol modernej slovenskej demokracie a odkaz Nežnej revolúcie. Informoval o tom Erik Kliment zo Chcem tu zostať.
Výzva poslancom a poslankyniam
Petícia je zverejnená na internetovej stránke mojapeticia.sk. Vyzýva poslancov a poslankyne Národnej rady SR, aby dôrazne odmietli akékoľvek návrhy, ktoré by viedli k degradácii tohto sviatku na bežný pracovný deň. Podľa iniciatív by takýto krok nebol ekonomickým prínosom, ale fatálnou stratou pre národnú pamäť a občiansku identitu krajiny.
Pellegrini považuje trvalé rušenie len 17. novembra za zbytočné vyvolávanie napätia v spoločnosti – VIDEO
„Toto nie je diskusia o ekonomike, je to diskusia o duši našej krajiny,“ povedala zástupkyňa iniciatívy Študentstvo za otvorenú kultúru Linda Várošová. Pripomenula, že študenti v rokoch 1939 aj 1989 stáli v prvej línii boja proti totalitám.
„Je našou morálnou povinnosťou brániť ich odkaz. Siahnuť na 17. november je ako vytrhnúť stranu z učebnice dejepisu a tváriť sa, že sa nikdy nestala. To nedovolíme,“ skonštatovala.
Hovoria o nebezpečnom precedense
Iniciatívy varujú, že zrušenie sviatku by bolo nebezpečným precedensom, ktorý relativizuje význam demokracie a slobody. Argumentujú, že pre mladú generáciu, ktorá totalitu nezažila, je tento deň kľúčovou pripomienkou, že sloboda nie je a nikdy nebola samozrejmosťou.
PS zvoláva okrúhly stôl, s partnermi a organizáciami chce vyriešiť spoločný postup k 17. novembru
„Naša iniciatíva sa volá Chcem tu zostať, pretože veríme v budúcnosť Slovenska. Chceme zostať v krajine, ktorá si ctí hrdinov, nie v krajine, ktorá na nich zabúda kvôli úsporám,“ doplnil Kliment.
Podľa jeho slov krajina, ktorá je ochotná obetovať najsilnejší symbol svojho boja za slobodu, stráca morálny kompas a prestáva byť atraktívnym domovom. „Poslancom odkazujeme, ak chcete, aby tu mladí ľudia zostali, neberte im dôvody byť na túto krajinu hrdí,“ dodal.