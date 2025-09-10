Slovenské protifašistické hnutie žiada zachovanie 17. novembra a 8. mája ako dní pracovného pokoja

Slovenské protifašistické hnutie vyjadruje zásadný nesúhlas s akýmkoľvek návrhom na zrušenie štátom uznaných dní pracovného pokoja – 17. novembra a 8. mája. Tieto dátumy sú podľa hnutia pilierom historickej pamäti slovenského národa a ich oslabenie by znamenalo „nebezpečný krok smerom k vyprázdňovaniu našej kolektívnej identity a k relativizácii hodnôt slobody, demokracie a odporu proti totalitám“.
Varovanie pred relativizáciou fašizmu
Hnutie zároveň upozorňuje na „nebezpečenstvo zbližovania sa vládnych predstaviteľov s neonacistickou scénou“, pričom poukazuje na prípady, keď vládni predstavitelia prijímali pozvania známeho neonacistu Bombica do diskusných relácií, fotili sa s ním a zabezpečili mu ubytovanie a právny servis na Slovensku.
„Presunutím týchto významných sviatkov boja proti fašizmu a za demokraciu do druhej kategórie štátnych sviatkov tak môže znamenať symbolické pokračovanie nastoleného tendra relativizácie fašizmu a neofašizmu,“ varujú signatári výzvy pod ktorú sa podpísali Miroslav Seget, Boris Zala, Peter Weiss a Stanislav Mičev.
Slovenské protifašistické hnutie vyzýva na postavenie sôch generálom Golianovi a Viestovi
K významu 17. novembru hnutie pripomína, že ide o Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý je „živou pripomienkou udalostí, ktoré zásadne formovali našu modernú históriu“. Medzi tieto udalosti patrí zatvorenie českých vysokých škôl nacistami v roku 1939 a pád totalitného režimu v roku 1989.
Výzva poslancom
„Ak by sme 17. november degradovali do druhej kategórie štátnych sviatkov bez dňa pracovného pokoja, vyslali by sme mladým generáciám signál, že sloboda nie je hodnota, ktorú treba chrániť,“ zdôrazňujú. Pokiaľ ide o 8. máj, Deň víťazstva nad fašizmom v Európe, hnutie ho označuje za „symbol odvahy, odporu a obety“ a pripomína koniec 2. svetovej vojny a porážku nacizmu. „Degradovať štátny sviatok 8. máj by znamenalo oslabiť historickú pamäť národa a zneviditeľniť hrôzy totalitných režimov, proti ktorým naši predkovia bojovali,“ uvádzajú signatári.
Podporuje extrémistov a útočí na spravodlivosť, podľa protifašistického hnutia Blaha podkopáva základy demokracie
Slovenské protifašistické hnutie vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby tieto dni zachovali ako dni pracovného pokoja. „Nie je to otázka ekonomiky. Je to otázka hodnôt, pamäti a úcty k tým, ktorí nám slobodu vydobyli,“ konštatujú Miroslav Seget, Boris Zala, Peter Weiss a Stanislav Mičev.
„Pamäť národa sa nesmie obetovať na oltár krátkodobých politických či ekonomických záujmov. Zachovanie 17. novembra a 8. mája ako dní pracovného pokoja je našou morálnou povinnosťou voči obetiam totalít aj voči budúcim generáciám,“ dodali signatári.