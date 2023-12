Občianska spoločnosť sa na europoslancov obracia listom, v ktorom vyjadruje obavy z krokov vlády premiéra Fica

Občianska spoločnosť sa na europoslancov obracia listom, v ktorom vyjadruje obavy z krokov súčasnej vlády premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Obávajú sa odklonu Slovenska od slobody, demokracie, právneho štátu, ale i rovnosti a ďalších hodnôt, na ktorých Európska únia (EÚ) stojí.

Podpisová akcia naďalej pokračuje

Ako uviedli neziskové organizácie Via Iuris, Transparency International Slovensko (TIS), Nadácie Zastavme korupciu a INEKO, list zaslali spolu s Jozefom Kuciakom, otcom zavraždeného novinára Jána Kuciaka. List podľa nich môže svojím podpisom podporiť aj verejnosť. Dosiaľ tak učinilo 34-tisíc občanov.

„Podpisová akcia pritom pokračuje. Spolu s podpismi organizácie posielajú europoslancom aj vyhlásenie rodín zavraždeného Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Navrhované zmeny totiž môžu mať vplyv aj na ich prípad,“ uvádza sa v tlačovej správe. Predstavitelia občianskej spoločnosti v liste poukázali na jedenásť krokov, ktoré vláda dosiaľ urobila alebo ich má v pláne.

„Zmeny v polícii, prokuratúre, ochrane oznamovateľov korupcie a ďalších oblastiach vnímame ako výrazný krok späť v budovaní právneho štátu na Slovensku,“ vymenúva Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu.

„Tieto kroky majú okrem výrazného poškodenia úrovne demokracie na Slovensku negatívny dopad aj na úroveň demokracie v celej Európskej únii,” varuje a dopĺňa, že zníženie trestov za korupciu a ekonomickú kriminalitu by mohlo skomplikovať aj prácu Európskej prokuratúry pri ochrane prostriedkov z eurofondov.

Rušenie špeciálnej prokuratúry

Transparency International zas upozornilo, že návrh na rušenie špeciálnej prokuratúry prichádza v čase, keď táto prokuratúra reálne vykazuje výsledky. Vyplýva to z analýzy TIS, ktorá sa venovala rozsudkom v rokoch 2020 až 2022.

„Až 95 percent korupčných prípadov, ktoré špeciálna prokuratúra poslala za posledné roky pred Špecializovaný trestný súd v Pezinku, sa skončilo odsúdením. Pred súd sa už konečne dostávajú aj väčšie ryby, čo podporuje argumenty o zmysluplnosti špecializácie a nezávislosti týchto orgánov,“ vraví riaditeľ TIS Michal Piško.

Zmeny v kompetenčnom zákone

INEKO varuje pred tým, že okrem diskutovaných zmien vláda v tichosti mení i kompetenčný zákon, čo by jej malo umožniť odvolať riaditeľov viacerých kontrolných, dohľadových a regulačných úradov, a následne tieto pozície bez riadnych výberových konaní obsadiť svojimi nominantmi.

„Povedie to k zníženiu nezávislosti týchto inštitúcií, zvýši sa ich politizácia, pričom práve nezávislé kontrolné inštitúcie majú byť garantom presadzovania verejného záujmu v spoločnosti a jedným z hlavných pilierov právneho štátu,” vraví Dušan Zachar z INEKO. Organizácie tiež považujú za problematické, akým spôsobom ide vláda presadiť rušenie špeciálnej prokuratúry a ďalšie kroky.

„Prijímanie významných zmien v skrátenom legislatívnom konaní – ako dlhodobo upozorňujeme, už len samotné používanie skráteného legislatívneho konania v rozpore so zákonom a jeho účelom je porušením princípov právneho štátu,” uzavrela riaditeľka Via Iuris Katarína Batková. Aktuálnou situáciou na Slovensku by sa mali poslanci Európskeho parlamentu zaoberať v najbližších dňoch.