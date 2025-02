O2 Športová akadémia Mateja Tótha: Deväť rokov podpory slovenského školstva a športu

O2 Športová akadémia Mateja Tótha sa za deväť rokov svojho pôsobenia stala významným partnerom slovenského školstva, ktorý nielen podporuje športové aktivity detí, ale aj aktívne prispieva k lepšiemu finančnému ohodnoteniu pedagógov a systematicky rieši problém kvality telesnej výchovy na prvom stupni základných škôl.

Akadémia identifikovala jeden z z dlhodobých problémov – väčšinu hodín telesnej výchovy na prvom stupni nevedú špecializovaní telocvikári, ale učitelia prvého stupňa. Obsah vzdelávania, ktorý musia ovládať je veľmi široký. Kvalifikačné telovýchovné vzdelávanie učiteľov pre prvý stupeň je častokrát slabé alebo finančne náročné a učitelia si ho musia platiť sami. Aby akadémia zlepšila túto situáciu, investovala viac ako 520 tisíc eur do vzdelávania pedagógov. Za deväť rokov svojho pôsobenia vyškolila na vlastné náklady viac ako 1 300 učiteľov a vybavila ich komplexnými metodickými príručkami. Táto podpora je o to významnejšia, že pre telesnú výchovu prakticky neexistuje dostupná učebnica alebo metodika, s ktorou by mohli učitelia pracovať.

Od roku 2017 investovala akadémia viac ako 1 milión eur priamo do platov učiteľov, pričom väčšina týchto prostriedkov pochádzala zo súkromných zdrojov. Tento príspevok pomáha riešiť problém nedostatočného finančného ohodnotenia učiteľov, ktorí často nemajú extra odmeny za prácu navyše, a mnohé kvalitné vzdelávacie kurzy a semináre z oblasti pohybu a športu si musia platiť sami.

Významnou výhodou programu je, že učitelia zapojení do akadémie zvyčajne vyučujú telesnú výchovu vo viacerých triedach. Keďže program vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu, získané znalosti a metodickú podporu môžu využiť nielen v rámci programu akadémie, ale aj pri vedení bežných hodín telesnej výchovy, dokonca aj na druhom stupni ZŠ, kde už program akadémie priamo nepôsobí. Kvalitnej telesnej výchovy sa takto dostáva desiatkam tisíc žiakov ročne.

Za projektom stojí aj úspešný model financovania akadémie postavený na troch pilieroch: súkromnom sektore (najmä reklamní partneri), samospráve a rodičoch. O kvalite programu svedčí vysoká miera udržateľnosti, keďže takmer 55 % škôl pokračuje v programe aj po prvom roku, pričom interné prieskumy ukazujú, že viac ako 99 % škôl by rado v programe zotrvalo.

Ako často zdôrazňuje zakladateľ akadémie a olympijský víťaz Matej Tóth, hlavným cieľom je umožniť športovať všetkým deťom, ktoré majú záujem. V súčasnosti pôsobí alebo pôsobila akadémia na každej piatej škole na Slovensku, čím významne prispieva nielen k rozvoju športových aktivít detí, ale aj k profesionálnemu rastu pedagógov a celkovému zlepšeniu kvality telesnej výchovy na slovenských školách.

