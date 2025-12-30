O bratislavsky "Silvestrák" má záujem vyše dvetisíc bežcov, na štarte lanskí medailisti aj španielski vojaci - FOTO

Iba 14 hodín pred tým, ako sa rok stretne s rokom, sa s tým končiacim príde rozlúčiť na 34. ročník Silvestrovského behu cez bratislavské mosty (SBCBM) rekordný počet vytrvalcov.
„Budeme zrejme atakovať métu dvetisíc bežcov na štarte,“ hrdo povedal eventový a marketingový manažér Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava (STaRZ) a športový riaditeľ SBCBM 2025 Roman Hanzel.
„Záujem o štart na našich pretekoch totiž prejavilo vyše päťsto španielskych vojakov z kontingentu NATO alokovaného na Lešti. Telefonát, v ktorom mi oznámili, že by chceli u nás bežať, ma milo prekvapil,“ ozrejmil v tlačovej správe.
Na Silvestra pobeží cez bratislavské mosty aj majsterka sveta, črtá sa rekordný počet účastníkov - FOTO
Prihláste sa
Ak má ktokoľvek chuť zašportovať si v príjemnej atmosfére aj na Silvestra a pokoriť 11,5-kilometrovú trať cez päť mostov (Prístavný, Apollo, Starý, Nový, Lanfranconi) v hlavnom meste Slovenska, stále má šancu.
Ešte je totiž možné prihlásiť sa osobne 30. decembra od 10:00 do 20:00 h v Mestskej plavárni na Pasienkoch na Junáckej 4 v Bratislave, kde bude v tom istom čase aj výdaj štartových čísiel pre všetkých, ktorí sa na SBCBM prihlásili online.
Úplne posledná možnosť získať miesto v štartovej listine SBCBM – ak nebude dovtedy vypredané – bude vo výnimočných prípadoch v deň pretekov 31. decembra od 8:00 do 8:45 h vo vestibule Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste 1, kde o 10:00 h preteky odštartuje „výstrelom“ zo šampanského spoluzakladateľ pretekov Vladimír Podracký.
Trnavčania môžu po sviatkoch rozhýbať telo, na zimnom štadióne štartuje 24-hodinový maratón v korčuľovaní
Špičkoví pretekári
„Na detské behy bude šanca zaregistrovať sa aj 31. decembra od 8:00 do 9:00 h na štadióne FTVŠ UK na Lanfranconi, kde sa uskutočnia súťaže na 350, 700 a 1 050 m pre tri vekové kategórie (do 6 rokov, 7 až 10 rokov, 11 až 15 rokov) a bude tam aj cieľ hlavného behu na 11,5 km,“ pripomína PR manažér STaRZ Peter Filo. Spoluorganizátorom pretekov je bratislavský magistrát.
Na 34. ročník SBCBM sú prihlásení piati zo šiestich minuloročných medailistov. Pobežia tri najlepšie ženy Lucia Pelikánová, Mária Danečková a Ivana Záškvarová, nebude chýbať mužský šampión Martin Rusina a ani vlani tretí Taras Ivaniuta z ukrajinského Ternopiľa, dvojnásobný víťaz ČSOB Bratislava Marathon (2022, 2023).
Aktuálne najlepší slovenský maratónec Rusina a aj svetová šampiónka v canicrosse (beh so psom) Pelikánová sa na „mostoch“ pokúsia o víťazný hetrik.
Známe osobnosti
Z popredných bežcov by mali štartovať aj René Valent (vlani 4.), Konštantín Kocian (6.), Juraj Polák (7.), Tomáš Tolkunov (8.), Šimon Dúbravík (10.), Matej Medveczký (7. v roku 2023), siedmy muž tohtoročných slovenských maratónskych tabuliek Dominik Bolerác, účastník ME 2024 do 18 rokov v behu na 800 m Michal Krajčík, z popredných žien Petra Pukalovičová (vlani 5.), vicemajsterka SR 2025 na 5 000 m Renáta Klamová a tiež kvalitná vytrvalkyňa Ivona Miklóšová.
V početnej štartovke figurujú i ďalšie zaujímavého mená zo sveta športu i šoubiznisu. S traťou sa chce popasovať celebritný taliansky šéfkuchár Andrea Ena, ktorý v tomto roku zvládol Národný beh Devín – Bratislava (11,625 km) za 55:52 min (v 47 rokoch), svoje bežecké schopnosti si vyskúša slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike, účastník EH 2023 a viacerých MS či ME Eduard Strýček, olympionička z Ria 2016 v lukostreľbe Alexandra Longová, no a najstarším účastníkom bratislavského „silvestráku“ bude 83-ročný Viliam Novák, ktorý v tomto roku opäť vyhral vo svojej kategórii prestížny beh Běchovice – Praha.
ZOO Bratislava vyzbierala vďaka benefičnému behu takmer 12-tisíc eur na zlepšenie podmienok zvierat
Množstvo krajín
Záujem o 34. ročník populárneho Silvestrovského behu cez bratislavské mosty, ktorý bude moderovať Richard Vrablec, prejavili zatiaľ bežkyne a bežci z 28 krajín.
Zastúpenie by mali mať Portugalsko, Čína, Rumunsko, Írsko, Bulharsko, Bielorusko, Srbsko, Švajčiarsko, Holandsko, Belgicko, Čierna Hora, Španielsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, USA, Veľká Británia, Kanada, Česko, Poľsko, Ukrajina, Gruzínsko, Kazachstan, Kolumbia, Maďarsko, Rakúsko, Rusko a Slovensko.
„Rekordný záujem nás v STaRZ všetkých veľmi teší, poďme sa teda s rokom 2025 rozlúčiť pekným spoločným zážitkom,“ dodal riaditeľ 34. ročníka SBCBM a zároveň aj STaRZ Ladislav Križan v tlačovej správe.
Ako si nastaviť tréningový plán, ktorý vydrží mesiace a nie pár dní? Cvičte s radosťou, nie z povinnosti - VIDEO, FOTO
Organizačné informácie o SBCBM 2025 nájdete tu:
https://bratislavask.s3.bratislava.sk/upload/Org_pokyny_informacie_Silvestrovsky_beh_cez_bratislavske_mosty_2025_29ce47f35f.pdf
Propozície SBCBM 2025 nájdete tu:
https://bratislavask.s3.bratislava.sk/upload/PROPOZICIE_Silvestrovsky_beh_cez_bratislavske_mosty_2025_F_bd5ac4a48c.pdf
VÍŤAZI SBCBM 2011 – 2019, 2023 a 2024:
► 2011 (10,3 km): Imrich Magyar 36:24 – Petra Fašungová 41:50
► 2012 (10,3 km): Jozef Urban 35:07 – Katarína Pokorná 41:50
► 2013 (10,3 km): Alexander Jablokov 35:06 – Katarína Pokorná 40:12
► 2014 (10,3 km): Pavol Bukovác 37:20 – Katarína Pokorná 42:02
► 2015 (10,3 km): Marek Hladík 35:15 – Romana Komarňanská 40:19
► 2016 (10,3 km): Marek Hladík 35:32 – Danielle Hodgkinsonová (V. Brit.) 41:42
► 2017 (10,3 km): Marek Hladík 34:28 – Nikola Čorbová 40:32
► 2018 (10,5 km): Marek Hladík 34:42 – Elena Dušková 40:16
► 2019 (10,5 km): Jozef Pelikán 35:03 – Elena Dušková 37:50
► 2023 (11,0 km): Martin Rusina 34:31 – Lucia Pelikánová 40:11
► 2024 (11,7 km): Martin Rusina 38:54 – Lucia Pelikánová 45:18