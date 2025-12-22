Na Silvestra pobeží cez bratislavské mosty aj majsterka sveta, črtá sa rekordný počet účastníkov - FOTO

Črtá sa rekordná bežecká rozlúčka s rokom 2025! Na 34. ročník Silvestrovského behu cez bratislavské mosty (SBCBM) je deväť dní pred podujatím v stredu 31. decembra 2025 prihlásených už viac účastníkov, ako bežalo vo vlaňajšom rekordnom ročníku – 1 129.
Záujem o populárne podujatie a možnosť získať v cieli krásne pamätné medaily prejavili zatiaľ bežkyne a bežci z 26 krajín, píše sa v tlačovej správe.
Zastúpenie by malo mať Rumunsko, Írsko, Bulharsko, Bielorusko, Srbsko, Švajčiarsko, Holandsko, Belgicko, Čierna Hora, Španielsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, USA, Veľká Británia, Kanada, Česko, Poľsko, Ukrajina, Gruzínsko, Kazachstan, Kolumbia, Maďarsko, Rakúsko, Rusko a Slovensko. Účastnícky limit je 2-tisíc bežkýň či bežcov v hlavnom behu na 11,5 kilometra.
Prihláste sa
Kto má chuť rozlúčiť sa s rokom 2025 pohybom a zažiť jedinečnú atmosféru SBCBM, môže sa online prihlásiť ešte do 28. decembra do 23:59 h, prípadne osobne 30. decembra od 10:00 do 20:00 h v Mestskej plavárni na Pasienkoch na Junáckej 4 v Bratislave.
Úplne posledná možnosť bude vo výnimočných prípadoch v deň pretekov 31. decembra od 8:00 do 8:45 h vo vestibule Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste 1, kde o 10:00 h preteky odštartujú.
Na detské behy bude šanca zaregistrovať sa ešte aj na Silvestra od 8:00 do 9:00 h na štadióne FTVŠ UK na štadióne na Lanfranconi, kde sa uskutočnia aj súťaže na 350, 700 a 1 050 m pre tri vekové kategórie a bude tam aj cieľ hlavného behu.
Podarí sa im obhájiť triumf?
„Aktuálne štartovné na hlavný beh SBCBM je 22 eur a môže byť pre kohokoľvek so vzťahom k pohybu vhodným vianočným darčekom na poslednú chvíľu. Ešte lepšia je však kúpa kombinovaného štartovného zároveň aj na TIPOS Národný beh Devín – Bratislava (19. 4.) za zvýhodnenú cenu 40 eur na obe podujatia, ktorá platí do 28. decembra,“ pripomína eventový a marketingový manažér Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava (STaRZ) a športový riaditeľ SBCBM 2025 Roman Hanzel.
Na štarte SBCBM bude v stredu 31. decembra nielen víťaz predošlých dvoch ročníkov mužskej súťaže Martin Rusina, ale na bratislavskú bežeckú rozlúčku s rokom sa pripravuje aj Lucia Pelikánová z banskobystrickej Dukly, ktorá sa tiež pokúsi zvíťaziť tretí raz za sebou.
Vlani obhájila prvenstvo z roku 2023 úplne suverénne s takmer dvojminútovým náskokom pred Máriou Danečkovou. „Sme radi, že sme sa s Luckou dohodli na spolupráci,“ podotkol PR manažér STaRZ Peter Filo, čiže organizácie, ktorá populárne silvestrovské bežecké podujatia organizuje v spolupráci s bratislavským magistrátom.
Úspešná športovkyňa
Vytrvalkyňa banskobystrickej Dukly je celkovo 8-násobná atletická majsterka SR (10 000 m na ovále/2025, kros-míliarky/2019, 2025, beh do vrchu/2020, 2021, ligová súťaž tímov/2018, 2019, 2020).
Pelikánová, ktorá je aj celková víťazka bežeckého pohára SAZ 2021, si v tomto roku zlepšila osobný na 10 km na ceste na 35:18 min a v apríli štartovala v tejto disciplíne na ME v belgickom Leuvene. Takisto je svetová šampiónka (2022, 2023, 2025) v disciplíne canicross, čo je beh (po „vlastných“) so psom.
„Samozrejme, keď budem zdravá, rada sa prídem rozlúčiť s rokom práve na Silvestrovskom behu cez bratislavské mosty. V Bratislave som doma a mám tieto preteky rada. Nikam nemusím cestovať a tento beh je už taká naša každoročná tradícia. Síce výbehy na mosty sú náročnejšie, najmä, keď nasneží alebo sa šmýka. Tempo vtedy vždy musíme prispôsobiť situácii, ale o to lepší je potom pocit, keď sa už v cieľovej rovinke začínajú silvestrovské oslavy,“ vraví s úsmevom Pelikánová.
Silná zostava
Okrem lanských víťazov figurujú v predbežnej štartovke i ďalšie známe mená. Z vlaňajšej mužskej desiatky sú v nej René Valent (4.), Konštantín Kocian (6.), Tomáš Tolkunov (8.) a Šimon Dúbravík (10.), zo ženskej top 10 Ivana Záškavrová (3.) a Petra Pukalovičová (5.). Prihlásili sa aj vicemajsterka SR 2025 na 5000 m Renáta Klamová a tiež popredná bežkyňa Ivona Miklóšová.
Tridsiaty štvrtý ročník Silvestrovského behu cez bratislavské mosty, ktorým bude sprevádzať moderátor Richard Vrablec, bude mať tentoraz aj charitatívny rozmer.
„Do súťaží sa zapoja i členovia inkluzívneho združenia RunChallenge, s ktorým sme sa dohodli na spolupráci, a aspoň takouto formou pomôžeme včleniť sa zdravotne znevýhodneným do spoločnosti,“ konštatoval riaditeľ 34. ročníka SBCBM a zároveň aj STaRZ Ladislav Križan v tlačovej správe.
Registráciu na populárne bratislavské bežecké podujatia (samostatne) a aj tzv. kombo nájdete tu:
Silvestrovský beh cez bratislavské mosty 2025
TIPOS Národný beh Devín – Bratislava 2026
Silvestrovský beh 2025 / Národný beh Devín – Bratislava 2026 (kombinovaná registrácia)
Ďalšie informácie o SBCBM 2025 nájdete na tomto linku:
https://bratislava.sk/vzdelavanie-a-volny-cas/starz/podujatia/silvestrovsky-beh/organizacne-informacie
VÍŤAZI SBCBM 2011 – 2019, 2023 a 2024:
► 2011 (10,3 km): Imrich Magyar 36:24 – Petra Fašungová 41:50
► 2012 (10,3 km): Jozef Urban 35:07 – Katarína Pokorná 41:50
► 2013 (10,3 km): Alexander Jablokov 35:06 – Katarína Pokorná 40:12
► 2014 (10,3 km): Pavol Bukovác 37:20 – Katarína Pokorná 42:02
► 2015 (10,3 km): Marek Hladík 35:15 – Romana Komarňanská 40:19
► 2016 (10,3 km): Marek Hladík 35:32 – Danielle Hodgkinsonová (V. Brit.) 41:42
► 2017 (10,3 km): Marek Hladík 34:28 – Nikola Čorbová 40:32
► 2018 (10,5 km): Marek Hladík 34:42 – Elena Dušková 40:16
► 2019 (10,5 km): Jozef Pelikán 35:03 – Elena Dušková 37:50
► 2023 (11,0 km): Martin Rusina 34:31 – Lucia Pelikánová 40:11
► 2024 (11,7 km): Martin Rusina 38:54 – Lucia Pelikánová 45:18