Nútené sobáše nie sú na Slovensku minulosťou, aj 12-ročné deti sú po svadbe sexuálne a pracovne vykorisťované

Nútené sobáše nie sú na Slovensku minulosťou, obeťami sú aj deti od 12 rokov. Každá dospelá osoba, ktorá dohodne sobáš, alebo sa pokúsi uzavrieť manželstvo s dieťaťom, sa stáva páchateľom trestného činu obchodovania s ľuďmi. Informuje o tom v tlačovej správe tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra SR.

Aj preto rezort vnútra v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch a národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru predstavuje brožúru na tému obchodovanie s ľuďmi zameranú na nútené sobáše.

Porušovanie práv a dôstojnosti

Tie sú podľa rezortu vnútra závažnou formou porušovania ľudských práv a dôstojnosti – najmä v prípadoch, keď sa uskutočňujú s neplnoletými osobami.

Hlavnou úlohou materiálu prevencie kriminality je šíriť osvetu a prispieť k zvýšeniu povedomia o danej problematike, nakoľko ide o závažný trestný čin a najčastejšie aj o rodovo podmienené násilie a násilie páchané na deťoch.

Tento druh trestného konania sa týka najmä dievčat a mladých žien, ktoré sú svojou rodinou donútené vstúpiť do manželstva s vopred dohodnutými mužmi.

Od roku 2015 bolo na Slovensku identifikovaných viac ako 15 prípadov obchodovania s deťmi za účelom núteného sobáša. Týkalo sa to detí vo veku od 12 rokov. „Nevestami“ boli najmä dievčatá, čo však nevylučuje možnosť, že obeťou môže byť aj chlapec (ženích).

Nútený sobáš

Je mimoriadne dôležité, aby dospelí (napr. pedagógovia či vychovávatelia) vedeli rozpoznať znaky núteného sobáša, či došlo k zmene v správaní, učení alebo obliekaní obete a pod.

Cieľom brožúry je poskytnúť verejnosti, obetiam, potenciálnym obetiam, ako aj najbližšiemu okoliu obete, informácie v slovenskom aj rómskom jazyku o tom, čo je nútený sobáš a aké sú dostupné spôsoby pomoci. Brožúra je k dispozícii na weboch ministerstva vnútra, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

Obchodovanie s ľuďmi

Prevencia obchodovania s ľuďmi je aj názov vzdelávacej preventívnej aktivity, s ktorou celoslovenský tím odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR pravidelne navštevuje základné a stredné školy.

Nútené sobáše, keď sú obeťami deti a mladiství, majú vo všeobecnosti rovnaký scenár. Rodič alebo rodičia maloletých obetí vopred ústne dohodnú budúce manželstvo. Po sobáši väčšinou obeť nastálo odchádza do dohodnutej rodiny, kde je sexuálne a pracovne vykorisťovaná.

„Každá dospelá osoba, ktorá takýmto spôsobom dohodne sobáš alebo sa pokúsi uzavrieť manželstvo s dieťaťom, t. j. osobou mladšou ako 18 rokov, sa stáva páchateľom trestného činu obchodovania s ľuďmi, pri ktorom jej môže hroziť trest odňatia slobody od 7 do 12 rokov (súd môže výnimočne povoliť uzavretie manželstva mladistvým starším ako 16 rokov, ak je to v súlade so spoločenským účelom manželstva),“ upozorňuje v závere rezort vnútra.