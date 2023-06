Nový zákon o športe vrátili poslanci na dopracovanie, má sa zlepšiť systém financovania

Nový zákon o športe vrátili v stredu poslanci Národnej rady SR predkladateľovi na dopracovanie. Nový zákon má zvýšiť transparentnosť vo viacerých oblastiach a zlepšiť systém financovania športu z verejných zdrojov. Novú legislatívu predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

V nadväznosti na potreby aplikačnej praxe a skúseností zväzov by mal návrh prispieť aj k celkovému zjednodušeniu daného zákona a zvýšeniu jeho prehľadnosti a zrozumiteľnosti. Zmluvné vzťahy by sa mali zjednodušiť a iba nevyhnutné oblasti najmä z oblasti súťažného športu by mali byť regulované. Taktiež sa podľa rezortu zníži administratívna záťaž.

Nová legislatíva

Pôvodne bola plánovaná novelizácia, novému zákonu predchádzalo vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Následne sa pristúpilo k zmene filozofie a nová legislatíva bola upravená podľa výsledkov MPK.

„Zmeny sa navrhujú naprieč celým zákonom o športe, najmä v oblasti subjektov v športe, Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského paralympijského výboru, športovej reprezentácie, zmluvných vzťahov, prístupu k spravodlivosti v oblasti športu, hlavného kontrolóra športu, financovania športu, informačného systému športu a vzdelávania v športe,“ uvádza retort školstva v materiáli.

Odmeňovanie športových reprezentantov

Nový zákon upúšťa od doterajšej regulácie odmeňovania športových reprezentantov. Bude vo výlučnej pôsobnosti národných športových zväzov, ako si upravia odmeňovanie športových reprezentantov, prípadne na úprave medzinárodnej športovej organizácie, ktorá zaväzuje národné športové zväzy vo svojej pôsobnosti. Zároveň by sa mala vypustiť povinnosť, ako má použiť národný športový zväz príjem zo športovej reprezentácie, a tiež by sa mala vypustiť povinnosť solidárneho príspevku zo zákona.

Navrhuje sa jednoznačne uviesť, že športový klub je právnická osoba. Zákon definuje profesionálneho športovca, amatérskeho športovca a aktívneho športovca, a vypúšťa pojmy vrcholový športovec a talentovaný športovec. V rámci definície aktívneho športovca do 23 rokov pre účely výpočtu príspevku pre národné športové zväzy je podmienkou účasť na troch súťažiach, ktorých časové rozmedzie je minimálne desať dní.

Športová organizácia a tréner

Zákon nanovo definuje aj školský šport, ktorý je financovaný z ministerstva školstva priamo a nie cez financovanie zriaďovateľov škôl a školských zariadení. Mení sa tiež definícia športovej organizácie. Budú nimi len tie organizácie, na ktoré sa vzťahuje regulácia podľa tohto zákona – športové kluby, národné športové organizácie, národné športové zväzy a právnické osoby, ktoré sú poverené riadením súťaží.

Zákon zavádza novú definíciu trénera ako odborne spôsobilého športového odborníka, ktorý vedie športovca pri vykonávaní športu s cieľom zlepšenia jeho športového výkonu a zvyšovania kondície. Po novom by sa malo zaviesť pravidlo, že nadobudnuté vzdelanie potrebné pre výkon činnosti trénera má neobmedzenú časovú platnosť.

Rozšíri sa povinnosť lekárskej prehliadky

V časti o sponzorskej zmluve v športe sa navrhuje zjednodušiť vzťah medzi sponzorom a sponzorovaným a nevyžaduje sa zverejňovanie priebežného používania sponzorského zo zákona, keďže ide o súkromnoprávny vzťah.

K návrhu nového zákona predložili pozmeňujúci návrh poslanci Marek Šefčík, Karol Kučera a Roman Mikulec (všetci OĽaNO a priatelia). Navrhujú rozšíriť zákonnú povinnosť absolvovať telovýchovnú lekársku prehliadku okrem reprezentantov aj na „výkonnostných“ športovcov, avšak len tých, ktorých športové odvetvie sa vyznačuje vysokou fyzickou a telesnou aktivitou počas športového výkonu.