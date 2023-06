Slovenské kluby sa dohodli so Zväzom ľadového hokeja a prihlásia sa do budúcej extraligovej sezóny

Slovenské hokejové kluby v piatok podajú prihlášku do extraligy a budú v nej hrať aj v sezóne 2023/2024. Informoval o tom RTVS Šport na sociálnej sieti Facebook. Napokon sa teda nenaplní scenár, podľa ktorého mala vzniknúť konkurenčná súťaž Profesionálna hokejová liga (PHL). Príčinou sporu medzi klubmi a Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) bolo budúce fungovanie najvyššej súťaže.

Ktoré kluby potvrdili účasť?

Do združenia PHL malo patriť desať klubov – HC Košice, HKM Zvolen, HC Nové Zámky, HK Poprad, HC‘05 Banská Bystrica, HK Nitra, MHk 32 Liptovský Mikuláš, HK Dukla Trenčín, HC 21 Prešov a HK Spišská Nová Ves.

HKM Zvolen aj napriek členstvu nepotvrdil účasť v projekte. V združení bol aj prešovský klub, ktorý obsadil poslednú 12. priečku a podľa platných predpisov mal zostúpiť. Nepridali sa doň HC Slovan Bratislava, HK Dukla Ingema Michalovce či víťaz SHL z Humenného.

Negatívne následky novej súťaže

Marketingové práva a športovo-technická stránka novej súťaže mala spadať pod hokejové kluby namiesto zväzu. PHL by bola uzavretá a nikto by z nej nevypadol. Doteraz extraligu seniorov viedla Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK) v spolupráci so SZĽH.

Strešný orgán slovenského hokeja upozornil, že vytvorenie novej súťaže by malo pre kluby a ich hráčov negatívne následky – stúpli by im náklady, hráči by nemohli reprezentovať Slovensko, klubom by zaniklo členstvo vo zväze a nemohli by vykonávať medzinárodné prestupy. Podľa SZĽH mohli za spor snahy niektorých funkcionárov mať väčšie slovo pri rozhodovaní.