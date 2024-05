Nový trailer odhaľuje viac z príbehu blížiacej sa komédie Beetlejuice Beetlejuice

Aj u nás patrí temná komédia Bettlejuice medzi obľúbené klasiky a môže sa hrdiť viacerými generáciami fanúšikov. Režisér Tim Burton sa rozhodol zlomyseľného ducha priviesť naspäť na plátna kín a do rodiny, ktorú svojho času terorizoval. 5. septembra sa herec Michael Keaton vráti do jednej zo svojich kultových úloh vo filme nazvanom Bettlejuice Beetlejuice.

Foto: Continental film

Ako naznačuje nedávno zverejnený trailer, v centre Beetlejuicovej pozornosti bude znova stáť Lydia Deetz (Winona Ryder – seriál Stranger Things), no kľúčovú úlohu v príbehu zohrá aj jej pubertálna dcéra Astrid (Jenna Ortega – seriál Wednesday). Po pohrebe Astridinho starého otca sa rodina vráti do sídla, kde kedysi čelila útokom zákerného Beetlejuica. A keď tvrdohlavé dievča trikrát vysloví duchovo meno, pustí ho znova na náš svet a on sa začne činiť…

„Môžu živí a mŕtvi koexistovať?“ pýta sa Winona Ryder v zverejnených záberoch z filmu, ktoré naznačujú, že sa o to minimálne pokúsia. A budú medzi nimi napríklad Monica Bellucci (filmy Malena, Matrix Reloaded) Catherine O´Hara (Sám doma, Městečko Schitt’s Creek), Willem Dafoe (Spider-Man, Chudiatko) alebo Justin Theroux (Muloholland Drive, Bumblebee).

Foto: Continental film

Film Beetlejuice Beetlejuice režíroval filmár Tim Burton, ktorý má okrem pôvodného filmu na svojom konte aj hity ako Batman, Mars útočí, Nožnicovoruký Edward či spomínaný, mimoriadne úspešný seriál Wednesday, na ktorom spolupracoval s Jennou Ortega, ktorú obsadil aj do svojej filmovej novinky. Očakávanú komédiu prinesie do slovenských kín v septembri distribučná spoločnosť Continental film.

Foto: Continental film

