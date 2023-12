Nový trailer filmu Duna: Časť druhá vyrazil fanúšikom dych – bude armáda jazdiť na piesočných červoch?

Sotva sa nájde priaznivec žánra sci-fi, ktorý by nevidel film Duna z roku 2021. Režisér Denis Villeneuve sfilmoval knižnú predlohu, na ktorej si vylámali zuby viacerí pred ním, a podarilo sa mu to fantasticky. Snímka sa dočkala vynikajúceho prijatia zo strany diváckej aj kritickej obce a okamžite sa začalo hovoriť o pokračovaní príbehu. Film Duna: Časť druhá príde do kín 29. februára a nový trailer ukazuje, že sa skutočne máme na čo tešiť.

Foto: Continental film

Paul Atreides, hlavný hrdina prvej časti, nájde útočisko na planéte Arrakis, získa spojencov v národe Fremenov a rozvíja svoj vzťah s tajomnou Chani. Ostáva však v nebezpečenstve, pretože o jeho život sa usilujú nepriatelia, ktorí zničili jeho rodinu. Paula samého tiež poháňa pomsta. Podarí sa mu naplniť svoj osud a zabrániť hroznej budúcnosti, ktorej vízie mu nedajú spávať?

Trailer, ktorý zverejnilo hollywoodske štúdio Warner Bros. si krátko po zverejnení podmanil milióny divákov a diváčok na celom svete. Vracajú sa v ňom starí známi, v prvom rade Paul, ktorého stvárňuje Timothée Chalamet, spoločne s Chani v podaní obľúbenej Zendaye. Na opačnej strane barigády budú stáť okrem iných aj Florence Pugh ako princezná Irulan Corrino a Austin Butler, ktorý sa zhostí úlohy obávaného bojovníka menom Feyd-Rautha Harkonnen. Tešiť sa môžeme aj na Rebeccu Ferguson, Josha Brolina, Davea Bautistu, Javiera Bardema či Christophera Walkena. Podľa nových záberov nebude núdza o súboje jeden na jedného, masové bojové scény či výbuchy, ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa aj obávané piesočné červy stanú zbraňami vo vojne, ktorá sa nebude štítiť ničoho.

Foto: Continental film

Sci-fi snímku Duna: Časť druhá prinesie do slovenských kín na konci februára distribučná spoločnosť Continental film. Premietaná bude v pôvodnej verzii s titulkami, ale aj vo verzii so slovenským dabingom.

Foto: Continental film

