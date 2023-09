Nový Hyundai Kona: Revolúcia v štýle, technológiách aj priestrannosti

Úplne nový model KONA prináša nový rozmer v dizajne, v použití najmodernejších technológií a výkone. Odteraz už žiadne kompromisy. Toto nové odvážnejšie a väčšie SUV je doma v uliciach mesta aj mimo neho.

Žite bez obmedzení s úplne novým Hyundai KONA – vozidlom, ktoré mení pravidlá hry a posúva hranice toho, čo by ste mohli očakávať od malého SUV. S novou generáciou Hyundai KONA si užijete zábavu z jazdy bez kompromisov v štýle a technológiách. Pozrime sa bližšie na toto vozidlo, ktoré je v ponuke s dvoma benzínovými motormi, s manuálnou aj automatickou prevodovkou, pohonom 4×2 a 4×4, a aj ako hybrid a čistý elektromobil.

Futuristický štýl, ktorý vás dostane

Nový Hyundai KONA okamžite zaujme svojím odvážnym a dynamickým dizajnom. Jeho sebavedomá prítomnosť na ceste, výrazné línie a ostré detaily robia z tohto SUV crossoveru pravého kráľa ciest. S pestrým výberom farieb a možnosťou prispôsobenia exteriéru podľa vašich predstáv, si môžete byť istí, že nová KONA podčiarkne váš osobitný štýl. Koncept EV-first kombinuje čistý aerodynamický predok so svetlometmi „Seamless Horizon Lamp“, čo vozidlu dodáva elegantný a futuristický vzhľad.

Foto: Hyundai

Viac priestoru, viac inovácií, viac komfortu

Vstupom do kabíny nového Hyundai KONA pocítite okamžitý komfort a technologický pokrok. Ergonomicky navrhnutý interiér s vysoko kvalitnými materiálmi vám poskytuje prvotriedne prostredie pre každodenné jazdy. A s najnovšími technologickými inováciami, vrátane elegantne zakriveného panoramatického dotykového displeja s dvomi obrazovkami a s intuitívnym ovládaním budete mať stále spojenie so svetom a lepšiu konektivitu s vozidlom. Už základná výbava Comfort totiž poskytuje integrovanú navigáciu s 12,3-palcovým farebným LCD displejom s podporou služieb Apple CarPlay, Android Auto, Bluelink a Live Services.

Nová generácia KONA v porovnaní s prvou je o 14,5 cm dlhšia, o 2,5 cm širšia, o 2 cm vyššia a má rázvor dlhší o 6 cm, čo zaručuje oveľa viac priestoru a pohodlia počas jazdy pre všetkých cestujúcich.

Veľkorysý batožinový priestor

Toto vozidlo upúta aj slušným batožinovým priestorom so základným objemom 466 litrov, ktorý je o 30 % väčší ako v prípade predchádzajúcej KONY. Zaujímavá je i variabilnosť priestoru, a to vďaka zadným sedadlám, ktoré môžete sklopiť do roviny v priebehu niekoľkých sekúnd bez toho, aby ste museli dávať dole opierky hlavy. A po sklopení sedadiel máte k dispozícii veľkolepý 1 300-litrový priestor pre dlhšie výlety.

Foto: Hyundai

Pokrokové technológie budúcnosti

Nová generácia Hyundai KONA prináša revolúciu i v zavádzaní inovatívnych technológií. Okrem spomínaného panoramatického displeja s dvomi integrovanými obrazovkami sa nová KONA môže v najvyšších výbavách pochváliť aj ôsmimi reproduktormi BOSE Premium Sound System a subwooferom, ktoré poskytujú neopakovateľný zážitok z počúvania. Novinkou je tiež digitálny kľúč Hyundai Digital Key 2 Touch. Vďaka nemu svoj automobil môžete odomknúť priložením smartfónu ku kľučke dverí vodiča alebo spolujazdca.

Jedinečnosť novej KONY spočíva i v tom, že predstavuje prvý automobil od Hyundai, ktorý je vybavený systémom Connected Car Navigation Cockpit s možnosťou bezdrôtovej aktualizácie softvéru Over The Air (OTA) pre všetky systémy vo vozidle.

Výkonnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Hyundai KONA je poháňaný spoľahlivými a výkonnými motormi, ktoré ponúkajú dynamiku a efektívnosť v jednom.

V ponuke novej generácie SUV modelu KONA nájdete dva benzínové motory:

1,0 T-GDi (88,3 kW/120 k) so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou a od výbavy Comfort s automatickou prevodovkou 7 DCT,

1,6 T-GDi (145,6 kW/198 k) vždy k dispozícii s automatickou prevodovkou 7 DCT.

Okrem nich nová KONA prichádza s hybridnou verziou pohonu. Benzínový motor 1,6 GDi s priamym vstrekovaním a elektromotor napájaný z batérie spoločne dosahujú výkon 104 kW/141 k. Hybridná KONA je k dispozícii so 6-stupňovou DCT prevodovkou. V čisto elektrickej verzii KONA ponúka dojazd až 514 km na jedno nabitie a v tomto smere patrí vo svojom segmente k lídrom.

Foto: Hyundai

Bezpečnosť na prvom mieste

Nový Hyundai KONA je vybavený najmodernejšími bezpečnostnými technológiami Hyundai Smart Sense, ktoré vám poskytujú pocit bezpečia pri každej jazde. Pokročilé asistenčné systémy ako automatické núdzové brzdenie s detekciou vozidiel, chodcov a cyklistov, asistent na monitorovanie mŕtveho uhla, systém monitorovania okolia vozidla (SVM) či asistent pre udržiavanie v jazdnom pruhu vám pomáhajú udržať kontrolu nad vozidlom a chrániť vás a vašich pasažierov.

Samozrejmosťou je asistent na rozjazd do kopca a zjazd z kopca, predné a zadné parkovacie senzory či zadná parkovacia kamera.

Za zmienku stojí asistent pre jazdu na diaľnici HDA, ktorý nájdete prvýkrát i v základnej výbave KONY. Ide o kombináciu asistenta pre jazdu v jazdnom pruhu a inteligentného tempomatu založeného na navigácii – ktorý využíva senzory a mapové podklady na zaistenie bezpečnej prevádzky a tiež na automatické prispôsobenie rýchlosti.

Zaujímavá a férová cena

Nový Hyundai KONA je nielen špičkové vozidlo, ale stále zostáva aj pomerne dostupným pre bežného zákazníka. S konkurencieschopnou cenou už od 22 590 € a rôznymi možnosťami financovania sa dostanete za volant tohto úžasného SUV ľahko a bez starostí.

Nová generácia Hyundai KONA prináša spojenie štýlu, technológie a výkonnosti do segmentu subkompaktných SUV. Je to auto, ktoré vás bude baviť na cestách a zapôsobí na všetkých, ktorí ho uvidia. Nezmeškajte príležitosť posedieť si za volantom tohto vozidla. Pre viac informácií navštívte oficiálnu stránku na www.hyundai.sk, kde sa môžete objednať na bezplatnú skúšobnú jazdu, vypočítať si cenu vašej ideálnej konfigurácie a požiadať o cenovú ponuku alebo si vozidlo vybrať priamo zo skladových zásob bez čakania.

Vydajte sa na cestu v štýle úplne nového Hyundai KONA.

