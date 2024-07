Nový britský premiér Starmer ubezpečil Ukrajinu o neochvejnej pomoci, Zelenskyj mu zablahoželal k víťazstvu vo voľbách

Nový britský premiér Keir Starmer ubezpečil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o svojej neochvejnej podpore Ukrajiny.

Napísal to Zelenskyj na mikroblogovacej sieti X po telefonickom rozhovore so Starmerom. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

„Koordinovali sme pozície pred summitom NATO vo Washingtone a ďalšími medzinárodnými podujatiami a diskutovali sme o spôsoboch posilnenia nášho partnerstva vrátane prípravy bezprecedentnej 100-ročnej dohody o partnerstve medzi Ukrajinou a Spojeným kráľovstvom,“ uviedol Zelenskyj.

I was pleased to speak with @Keir_Starmer on the day of his appointment as Prime Minister of the United Kingdom.

I congratulated Sir Keir Starmer on his election victory and wished him success in fulfilling the British people’s expectations of the new government.

I am grateful…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 5, 2024