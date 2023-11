Novorodencov v Gaze balia do fólií a zohrievajú v teplej vode, aby ich udržali nažive (foto)

V najväčšej nemocnici Šífa v Pásme Gazy musia novorodencov zabaľovať do fólií a ponárať do teplej vody v snahe udržať ich nažive. Ako referuje spravodajský web CNN, povedal to riaditeľ nemocnice Muhammad abú Sálmíja.

Intenzívne boje v oblasti

Okolo nemocnice Šífa, ktorá je najväčšia v oblasti, sa odohrávajú intenzívne boje a oblasť podľa obyvateľov čelila náletom a ostreľovaniu.

Izrael, bez poskytnutia dôkazov, tvrdí, že v nej aj pod ňou má palestínske militantné hnutie Hamas, proti ktorému po útoku zo 7. októbra vedie vojnu, skryté veliteľské stanovisko. Hamas a nemocničný personál to popierajú.

Boj o život novorodencov

Zamestnanci nemocnice Šífa bojovali o udržanie novorodencov nažive, keď sa minuli zásoby kyslíka a museli ich premiestňovať z inkubátorov novorodeneckej jednotky do inej časti nemocnice.

Na záberoch vidieť niekoľkých novorodencov, ktorých vzali z inkubátorov, ako ležia v jednej postieľke vedľa seba.

V nemocnici Šífa v sobotu posledný generátor vyčerpal palivo. Lekár Marwán abú Sáda predtým pre BBC povedal, že tretie predčasne narodené dieťa zomrelo pre nedostatok energie.

Izrael údajne ponúkol nemocnici dodanie 300 litrov paliva, ale predstavitelia zdravotníckeho zariadenia tvrdia, že to vystačí približne na pol hodiny a nemocnica denne potrebuje okolo 24-tisíc litrov.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tvrdí, že nemocnica Šífa v meste Gaza „už nefunguje ako nemocnica“.