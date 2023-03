V Bratislave budú protestovať proti novele zákona o rodnom čísle, ktorá znemožní právnu tranzíciu

V sobotu 25. marca sa v Bratislave uskutoční protestné zhromaždenie v reakcii na novelu zákona o rodnom čísle, ktorá podľa kritikov znemožní prístup k právnym tranzíciám, teda úradnej zmene pohlavia a rodného čísla.

Ako organizátori informujú v tlačovej správe, návrh skupiny poslancov na čele s Annou Záborskou by v prípade schválenia spôsobil, že právna tranzícia by bola možná len v tom prípade, že človek poskytne „genetický test, ktorý by preukázal, že v minulosti došlo k nesprávnemu určeniu pohlavia danej osoby“.

Medicínsky nezmysel

„Okrem toho, že takýto návrh je úplným medicínskym nezmyslom, keďže pohlavie sa nedá dokázať prostredníctvom genetického testu, má tento zákon jediný cieľ – znemožniť právne tranzície transrodovým ľuďom. Popritom hrubo porušuje aj práva intersex ľudí,“ konštatujú organizátori protestu.

Zároveň zdôrazňujú, že „trans práva“ sú ľudské práva a je potrebné ich obraňovať.

„Vyzývame preto všetkých, ktorí v októbri po neonacistickom teroristickom útoku na Zámockej ulici v Bratislave sľubovali solidaritu a bezpečné priestory, aby neostali ticho a opäť vyšli do ulíc. Vyzývame politikov naprieč celým politickým spektrom, aby prestali vytĺkať svoj politický kapitál z tém, ktoré znemožňujú bezpečný, zdravý a dobrý život obrovskej skupine zraniteľných osôb,“ zdôraznili organizátori.

Biologické pohlavie

Zhromaždenie sa začne o 16:00 na Námestie SNP.

„Zaznejú príhovory a hlasy osôb, ktoré sa Slovenská republika snaží umlčať. Následne sa spolu vydáme na pochod mestom, počas ktorého dáme hlasne najavo, že zostávame v uliciach a za práva queer osôb nikdy neprestaneme bojovať,“ dodali organizátori.

Cieľom novely zákona o rodnom čísle, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania je zabezpečiť, aby bolo možné zmeniť rodné číslo osoby pri nesprávne určenom pohlaví osoby na základe lekárskeho posudku, ktorý je potvrdením genetických výsledkov určenia skutočného biologického pohlavia.

Predkladateľmi sú poslanci hnutia Sme rodina Jozef Lukáč a Eva Hudecová i poslankyne hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Anna Andrejuvová a Anna Záborská.