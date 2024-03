Nové Bistro u Býka: V centre Prahy budú dostupné tie najlepšie slovenské chute

Neďaleko Prašnej brány, v Hybernskej ulici v centre Prahy, otvorila spoločnosť TAURIS a.s. 5. marca unikátne Bistro U Býka. Zákazníkom na jednom mieste ponúka to najchutnejšie zo Slovenska priamo od tradičného slovenského výrobcu a distribútora mäsových výrobkov, výsekového mäsa, rýb a lahôdok. Čerstvé údeniny, špeciality z mäsa či rýb podľa originálnych receptúr zo Slovenska, klasické lahôdkové šaláty, ale aj chlebíčky, polievky, guláš, burgre… V Bistre u Býka bude každý deň na výber z kvalitných chladených aj teplých jedál určených na priamu konzumáciu či na zakúpenie so sebou.

„Výrobky Tauris dovážame na český trh už roky a tešia sa tu rastúcej obľube. Na Slovensku patria k špičke v potravinárskom segmente. V Bistre u Býka, v samotnom srdci Prahy, si tak zákazníci budú môcť dopriať to, na čo sme najviac hrdí: ikonickú košickú tresku, spišské párky či najkvalitnejšiu oravskú slaninu. V bistre radi privítame nielen Slovákov, ktorí tu nájdu kúsok domova, ale aj miestnych a tiež turistov, ktorí chcú ochutnať pravé česko-slovenské špeciality,“ povedal prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.

Foto: TAURIS

Najtradičnejší rybí šalát zo Slovenska, Treska v majonéze, Malokarpatská saláma, Jelenia s hubami, Nitran či Carmen, Zipser šunka a Zipser párky s chuťou zo Spiša, Žitavská klobása, Domáce škvarky, Zipser kráľovský bok, vajíčkový, vlašský aj rybie šaláty… Stačí letmý pohľad do ponuky Bistra u Býka a je zrejmé, že toto miesto sa stane zdrojom dokonalých zážitkov so slovenskou gastronómiou. Základom budú slovenské produkty z portfólia renomovanej potravinárskej skupiny TAURIS, zastupujúce kvalitné masové produkty zo závodov v Rimavskej Sobote, Mojmírovciach, Košiciach aj zo Spiša, ktoré sa vyrábajú výhradne z čerstvého mäsa z vlastnej rozrábky.

Foto: TAURIS

Kmotrami nového Bistra u Býka v Prahe sa stali obľúbená herečka Jiřina Bohdalová a rocker Pepa Vojtek. „Mám rada dobré jedlo, ale hlavne mám rada dobrých ľudí. A keď ide o pozvanie od Milanka Fiľa, s ktorým sme kamaráti už dlhé roky, vždy rada pozvanie prijmem. Už som skúsila aj špeciality, ktoré bistro ponúka a sú vynikajúce. Verím, že si nájde priaznivcov a stálych zákazníkov,“ povedala Jiřina Bohdalová.

Foto: TAURIS

História závodu TAURIS siaha až do roku 1461. Súčasťou spoločnosti je od roku 2016 RYBA Košice, oceňovaný výrobca rybích delikates, vrátane „národnej rybacej pochúťky“ treskoslovenskej tresky, ktorá sa v Košiciach vyrába už od roku 1954. Tá bude v Bistre u Býka tiež k dispozícii.

Foto: TAURIS

„Otvorenie Bistra u Býka v centre Prahy je čerešničkou na torte v dlhom zozname našej rozrastajúcej sa spoločnosti. Len vlani sme otvorili 13 nových značkových predajní Tauris Mäsiarstvo u Býka, vďaka ktorým sú naše čerstvé produkty bližšie k ľuďom,“ hovorí Richard Duda, generálny riaditeľ spoločnosti TAURIS a upresňuje, že k dnešnému dňu spoločnosť disponuje 113 predajňami.

Foto: TAURIS

Spoločnosť TAURIS GROUP a.s. je členom skupiny ECO-INVESTMENT a.s., čo je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.

