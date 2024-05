Nová séria relácie Pravda o klíme práve začína: Témami sú lieky, nové choroby, či mikroplasty

Šesťdesiat dielov a takmer taký istý počet hostí – to je relácia Pravda o klíme, ktorá sa za dva roky existencie začala dostávať do povedomia verejnosti. A to nielen tej, ktorej o niečo viac ako bežnej populácii záleží na zdravšej a zelenšej budúcnosti planéty Zem.

Myšlienky z relácie rezonujú aj vďaka tomu, že medzi jej hosťami sú uznávané osobnosti. Klimatológovia Milan Lapin, či Pavol Faško, vysokoškolskí profesori Karol Mičieta, Pavol Alexy, Ján Szolgay, držiteľ Krištáľového krídla František Simančík zo Slovenskej akadémie vied, primátor Partizánskeho a predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik.

Zaujímavými postrehmi prispel vinár Karol Braniš, záhradný architekt Martin Čurda, meteorologička Miriam Jarošová, kozmonaut Ivan Bella, známy britský filmár a ochranár Nigel Marven, bývalá modelka a dnes greenfluencerka Natália Pažická, aj moderátorka Adela Vinczeová.

Po prvých dvoch úspešných rokoch sa tvorcovia relácie rozhodli v spolupráci pokračovať ďalšou tridsiatkou dielov. Každú nedeľu sa tak môžu diváci a poslucháči tešiť na nový diel relácie, ktorá vychádza aj v obľúbenom podcastovom formáte.

Tretiu sezónu relácie Pravda o klíme otvorila doktorka Miroslava Snopková, prvá viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory. Na Slovensku sa ročne predá – a to hovoríme len o voľnom predaji bez receptu – 46 miliónov balení liekov. Mnohé z nich sa nespotrebujú. Aj preto, že si ich ľudia kupujú do zásoby, alebo ich zle skladujú. „Veľa domácností drží lieky v kuchyni, kde je, keď sa varí, vyššia teplota a máme množstvo domácností, ktoré odkladajú lieky v kúpeľni, kde je vysoká vzdušná vlhkosť a myslia si, že keď sú v skrinke, sú chránené. Ľudia si neuvedomujú, čo všetko ovplyvňuje chemické procesy v liekoch – hoci sú zabalené v blistri, či tmavej fľaštičke, ale ak ich vystavujeme dennému svetlu alebo slnečnému žiareniu, liečivo môže degradovať a začnú sa tvoriť látky, ktoré sú pre ľudský organizmus toxické,“ edukuje divákov Miroslava Snopková.

Miroslava Snopková. Foto: O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Aj tretia séria relácie Pravda o klíme teda prinesie zaujímavé témy. Odpovie na otázku, či je metanol palivo budúcnosti, ako ekologické sú elektrické nabíjacie stanice, akú kvalitu má dažďová voda a či je jej zachytávanie ekonomické a ekologické. Kde všade sú, čo spôsobujú a či je možné sa zbaviť mikroplastov, aký vplyv majú klimatické zmeny na ochorenia ľudí, ktoré choroby pribudli a či si budeme musieť zvykať na nové.

Už tretí rok je partnerom relácie spoločnosť Veolia Energia Slovensko. „Spoločnosť Veolia prináša inovatívne a udržateľné riešenia pre svetové zdroje energie. Prostredníctvom inovácií v recyklácii materiálov a využívaní odpadov poskytuje spoločnosť Veolia riešenia, ktoré pomáhajú šetriť prírodnými zdrojmi. Zároveň spoločnosť Veolia prináša úplne nové zdroje. Z tepla vznikajúceho ako vedľajší produkt priemyslovej výroby sa stáva vykurovanie obydlí, z odpadových vôd sa stáva hnojivo alebo bioplast. O téme využívania biomasy hovorí v relácii aj náš kolega Martin Tricko z Veolie,“ uzatvára Slavomíra Vogelová, riaditeľka marketingu a komunikácie spoločnosti Veolia.

Prvý a potom ďalších 29 dielov tretej série relácie Pravda o klíme môžete sledovať na stránke www.pravda.sk/pravdaoklime. Podcastovú verziu relácie Pravda o klíme nájdete vo Vašej podcastovej aplikácií.

