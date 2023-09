Nová agenda pre mier či existenčná kríza, Čaputová poukázala počas Valného zhromaždenie OSN na aktuálne problémy 

Prezidentka Zuzana Čaputová poukázala vo svojom príhovore na Valnom zhromaždení Organizácie spojených národov (OSN) v stredu 20. septembra v New Yorku na viaceré aktuálne problémy.

Jasné kroky vedúce k mieru

Na začiatku svojho prejavu sa venovala vojne na Ukrajine. Ako uviedla, ruské vojská už viac ako 570 dní zabíjajú ukrajinských civilistov, unášajú deti a ničia mestá.

„Bombardujú infraštruktúru a prístavy, ktoré vyvážajú ukrajinské obilie tým, ktorí ho potrebujú v Bangladéši alebo Egypte. Moskva musí dovoliť, aby obilie mohlo opätovne opúšťať ukrajinské prístavy. V rámci Valného zhromaždenia a Bezpečnostnej rady OSN nemôžeme tvrdiť, že sme za mier alebo globálnu potravinovú bezpečnosť a zároveň zatvárať oči pred tými, ktorí ju podkopávajú,“ vyhlásila prezidentka.

Prezidentka pokračovala s tým, že je potreba novej agendy pre mier, no v prvom rade je potrebné, aby Rusko, ktoré je členom Bezpečnostnej rady OSN spravilo jasné kroky vedúce k mieru. Prezidentka venovala pozornosť aj klimatickým zmenám.

Dopady klimatických zmien

„Naše mestá sa stavajú horúcejšími, naše oceány kyslejšími a naša zem suchšia. Je to dôsledok zmeny klímy, ktorú spôsobil človek. Toto leto nám opätovne ukázalo, čo nás čaká, ak budeme sedieť so založenými rukami,“ uviedla Čaputová s tým, že najhorším scenárom je možné ešte zabrániť.

„Potrebujeme sa zobudiť. Nebojujeme so žiadnou vonkajšou hrozbou. Toto nie je meteorit smerujúci k Zemi. Ide o existenčnú krízu, ktorú sme vytvorili my sami – a my sami ju aj musíme vyriešiť,“ doplnila prezidentka a pokračovala s tým, že v polovici cesty k roku 2030 sa pozitívne vyvíja len 12 percent cieľov udržateľného rozvoja. Tieto ciele nie sú dobrovoľnými usmerneniami, ale konkrétnymi ukazovateľmi pre vytvorenie sveta, ktorý je postavený na spravodlivosti, rovnosti a stabilite,“ dodala Čaputová.

Technológie ako „steroidy“

Čaputová venovala pozornosť aj novým technológiám. Technologický pokrok podľa nej však napreduje rýchlejšie ako vývoj ľudského myslenia a emócií, čoho je dôkazom napríklad rýchly rast platforiem sociálnych médií, s čím súčasne súvisí záplava dezinformácii a nenávistných prejavov.

„Sociálne platformy odstránili bariéry po celom svete a spájajú ľudí ako nikdy predtým. Zničili však aj bariéry, ktoré chránili práva a integritu iných. Každá technológia sa musí používať s cieľom zachovať a chrániť dôstojnosť a práva každého jednotlivca,“ vyhlásila Čaputová s tým, že ak sa tejto otázke nebude venovať pozornosť, nové technológie sa stanú „steroidmi“ pre všetky krízy.

„Stretnutia s mladými ľuďmi zo Slovenska vo mne zanechávajú veľký optimizmus do budúcnosti. Výskumy ukazujú, že rovnosť je pre nich najdôležitejšou spoločenskou hodnotou. Mali by sme počúvať naše deti a pracovať na dosiahnutí vízie ľudstva, kde je rovnosť pravidlom, nie výnimkou. Kde rozvoj môže byť udržateľný a odolný voči zmene klímy. Kde môžeme žiť v mieri,“ uzavrela prezidentka.