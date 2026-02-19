Nórsky FK Bodö/Glimt doma zdolal Inter Miláno a je blízko k postupu do osemfinále Ligy majstrov

Nórsky futbalový klub FK Bodö/Glimt pokračuje vo svojej pozoruhodnej premiére v Lige majstrov, v prvom zápase play-off o postup do osemfinále zdolal taliansky Inter Miláno 3:1. Hlavnou postavou stretnutia bol Kasper Hogh, ktorý zaznamenal jeden presný zásah bránku a podieľal sa na zostávajúcich dvoch.
Triumf Realu Madrid v Lisabone nad Benficou zatienil rasistický incident na úkor Viníciusa Júniora
Nóri sa do vyraďovacej fázy dostal vďaka šokujúcim víťazstvám nad Manchesterom City a Atléticom Madrid v závere ligovej časti. Tím trénera Kjetila Knutsena potvrdil svoju výnimočnú formu aj proti vlaňajšiemu finalistovi Interu, ktorý však ešte má šancu na obrat v utorkovej odvete na San Sire.
„Domáci sú na toto ihrisko viac zvyknutí, ale to nie je výhovorka,“ povedal po súboji tréner hostí Cristian Chivu, narážal tým na umelý povrch miestneho ihriska na severe Nórska.
Všetko ide proti nám. Guardiola po ponížení v Nórsku priznáva krízu Manchestru City
„Výsledok je stále otvorený, čaká nás odveta. Vedeli sme, že je to tím, ktorý vám môže „ublížiť“ po zmene strán, no my sa na San Sire pokúsime o postup do ďalšej časti,“ pokračoval.
Prezradil tiež, že v odvete Inter nebude mať k dispozícii kapitána Lautara Martíneza. Ten odkrivkal z ihriska a nahradil ho Marcus Thuram. „Myslím si, že je zranený a bude chvíľu mimo hry,“ povedal Chivu o Martínezovi.
Liga majstrov vstupuje do kritickej fázy, veľké tímy bojujú o priamy postup do osemfinále
Domáci otvorili skóre už v 20. minúte, keď po precíznej kombinačnej akcii zakončil Sondre Brunstad Fet po asistencii Hogha. O desať minút neskôr vyrovnal mladík Interu Pio Esposito, ktorý videoasistent rozhodcu potvrdil po kontrole napriek podozreniu na hru rukou.
Po zmene strán domáci opäť viedli gólom Jensa Pettera Haugu, ktorý využil chybu obrany hostí. A hneď po ňom sa do listiny strelcov zapísal aj Hogh. Inter mal ešte šance na zníženie, no neprekonal obranu domácich.
Inter Miláno sa udržal na čele Serie A tesným triumfom nad Atalantou Bergamo
Futbalisti FK Bodö/Glimt sa v minulej sezóne dostali do semifinále Európskej ligy, teraz sú blízko k elitnej šestnástke LM. A v ňom by nastúpili proti Manchestru City alebo Sportingu Lisabon.