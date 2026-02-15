Nórsky fenomén Kläbo pridal deviate zlato a je najúspešnejší v zimnej olympijskej histórii

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo sa stal najúspešnejším športovcom histórie zimných olympijských hier.
Fenomenálny lyžiar bol v nedeľu členom víťaznej nórskej štafety mužov na 4x 7,5 km a pridal do jagavej zbierky deviatu zlatú medailu.
Prekonal troch krajanov
Dosiaľ mal Kläbo zo ZOH na konte osem zlatých rovnako ako jeho legendárni krajania – bežci na lyžiach Björn Dählie a Marit Björgenová ako aj biatlonista Ole Einar Björndalen.
Na ZOH 2026 Kläbo premenil na zlato dosiaľ všetky štyri štarty v pretekoch. Najprv bol najlepší na 10 km voľnou technikou, potom ovládol skiatlon na 10 +10 km, absolútne suverénny bol v šprinte klasickou technikou a aktuálne sa pozlátil aj v štafete.
Jeho spoločníkmi na ceste k historickému zlatu v štafete boli Emil Iversen, Martin Nyenget a Einar Hedegart. Strieborní boli Francúzi a bronzoví Taliani.
Začal v Pjongčangu
Kläbo je fenomén bielej stopy. Zlatý olympijský príbeh začal písať v Pjongčangu 2018 hetrikom v šprinte, tímšprinte a štafete. V Pekingu 2022 pridal zlato v šprinte a tímšprinte a aktuálne v Miláne a Cortine rozšíril svoju najjagavejšiu zbierku o už spomenuté štyri zlaté medaily.
Cellkovo má na konte 11 medailí zo zimných hier. Okrem deviatich zlatých aj po jednej striebornej a bronzovej. Do jeho výpočtu úspechov patrí aj 15 zlatých medailí z majstrovstiev sveta a 5 veľkých glóbusov za celkový triumf vo Svetovom pohári.