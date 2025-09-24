Nórski biatlonisti sa zastali Rusov. Na pretekoch im chýbajú, no na olympiáde ich nechcú - FOTO

Od začiatku invázie na Ukrajinu zahlasovali viaceré reprezentácie, vrátane nórskej, za ich vylúčenie z medzinárodnej scény.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Biatlon, Ingrid Landmark Tandrevoldová
Nórska biatlonistka Ingrid Landmark Tandrevoldová dorazila ako prvá do cieľa v štafete žien na 4x6 km na Svetovom pohári v biatlone na lyžiarskom štadióne v švédskom Ostersunde. Foto: Pontus Lundahl/TT via AP.
Medzinárodná biatlonová únia (IBU) si nepraje účasť ruských a bieloruských športovcov na zimných olympijských hrách v Taliansku 2026.

No práve z tejto spomínanej severskej krajiny prišli lichotivé slová od hviezdnej 29-ročnej Ingrid Tandrevoldovej.

„Olympiáda sa stala politickou záležitosťou. Že sa politika nemieša do športu je zlý argument. Ruskí športovci sú úplne fantastickí ľudia. Poznáme sa s nimi a sme s nimi v kontakte. Stali sa z nich obete politiky ich krajiny. Takže nemám jasnú odpoveď, či je ich vylúčenie dobré alebo zlé,“ povedala Nórka v rozhovore pre televíziu TV2.

Zároveň však dodala, že je rada, že IBU zaujala silný postoj, z ktorého neustupuje. „Myslím si, že je správne, že IBU má stanovisko, ktoré je jednoznačné a silné. Celkom mi to imponuje.“

Ingrid Landmark Tandrevoldová
Vyčerpaná nórska biatlonistka Ingrid Landmark Tandrevoldová po stíhacích pretekoch na 10 kilometrov na zimnej olympiáde 2022 v Pekingu. Foto: SITA/AP

Jasné stanovisko

Jej reprezentačný kolega Vetle Christiansen sa priznal, že mu súperi z Ruska chýbajú.

„Pre konkurenciu a súboje s nimi určite áno. Ale je jasné, že vzhľadom na to, čo ich krajina pácha, je dobré, že sa pretekov nezúčastňujú. Dúfam, že chápu, čo musia urobiť pre to, aby sa mohli do medzinárodných pretekov zase vrátiť,“ uviedol 33-ročný olympijský víťaz a trojnásobný majster sveta.

„Naša pozícia je jednoznačná. Rusi a Bielorusi sú vylúčení a my s tým vzhľadom k olympiáde súhlasíme,“ doplnil stanovisko nórskeho zväzu jeho šéf Arne Horten.

