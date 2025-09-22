Český biatlon smúti. Len 19-ročný bývalý člen tímu odišiel na večnosť

Český zväz biatlon na svojom oficiálnom webe oznámil smutnú správu o úmrtí len 19-ročného bývalého člena tímu Jána Vaňhu.
Týmto športom žil. Začínal v Klecanoch a neskôr sa presunul do Nového Mesta na Morave. Za miestny klub sám pretekal a po skončení kariéry pomáhal s tréningom mladých nádejí.
„Podieľal sa aj na organizácii novomestských pretekov. Počas majstrovstiev sveta patril k tým, ktorí trávili celé noci vo Vysočina Arene, aby sa vôbec mohlo pretekať,“ píše zväz.
„Zaujímal sa aj o prípravu lyží. Nedávno sa stal členom servisného tímu českej reprezentácie. Za celý Český biatlon vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine a blízkym,“ doplnila organizácia vo vyjadrení.
Smutný kontext tomu celému pridáva to, že onedlho mal nastúpiť na štúdium trénerstva na Masarykovej univerzite v Brne.
Podľa dostupných informácií ho malo zraziť auto, kým jazdil na bicykli. Vodič údajne nedodržal stanovenú vzdialenosť pri predbiehaní.