Český biatlon smúti. Len 19-ročný bývalý člen tímu odišiel na večnosť

Smutný kontext tomu celému pridáva to, že onedlho mal nastúpiť na štúdium trénerstva na Masarykovej univerzite v Brne. 
Spomienková sviečka
Český zväz biatlon na svojom oficiálnom webe oznámil smutnú správu o úmrtí len 19-ročného bývalého člena tímu Jána Vaňhu.

Týmto športom žil. Začínal v Klecanoch a neskôr sa presunul do Nového Mesta na Morave. Za miestny klub sám pretekal a po skončení kariéry pomáhal s tréningom mladých nádejí.

„Podieľal sa aj na organizácii novomestských pretekov. Počas majstrovstiev sveta patril k tým, ktorí trávili celé noci vo Vysočina Arene, aby sa vôbec mohlo pretekať,“ píše zväz.

„Zaujímal sa aj o prípravu lyží. Nedávno sa stal členom servisného tímu českej reprezentácie. Za celý Český biatlon vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine a blízkym,“ doplnila organizácia vo vyjadrení.

Podľa dostupných informácií ho malo zraziť auto, kým jazdil na bicykli. Vodič údajne nedodržal stanovenú vzdialenosť pri predbiehaní.

