Norris sa priblížil k prvému titulu majstra sveta, obhajca Verstappen je stále v hre

Lando Norris má troje preteky a jeden šprint pred koncom sezóny šampionátu formuly 1 najbližšie k titulu majstra sveta. Ak sa mu ho podarí získať, bude jeho premiérový v kariére.
Dvadsaťpäťročný Brit jazdiaci na McLarene ovládol po šprinte aj hlavné preteky v rámci Veľkej ceny Brazílie v Sao Paule a po siedmom víťazstve v tejto sezóne zvýšil náskok na čele poradia jazdcov pred Oscarom Piastrim na 24 bodov.
Penalizovaný Piastri
Austrálsky tímový kolega Norrisa skončil piaty s odstupom takmer 16 sekúnd. Piastri sa navyše nevyhol kolízia10-sekundovej penalizácii za spôsobenie kolízie po reštarte so žltou vlajkou v 6. kole.
„Skvelé preteky a úžasný celý víkend. Tlačil som na to, ako sa len dalo,“ povedal víťazný Norris podľa AFP.
Norris zvíťazil v Brazílii po prvý raz. Druhému v cieli Talianovi Andreovi Antonellimu na Mercedese nadelil 10,388 s, tretí skončil štvornásobný a úradujúci svetový šampión Holanďan Max Verstappen na Red Bulle (+10,750).
Hamilton nedokončil
Norris vybojoval druhé víťazstvo za sebou a na stupne víťazov sa postavil po štvrtý raz v sérii. Nedarilo sa Britovi Lewisovi Hamiltonovi na Ferrari. Sedemnásobný majster sveta sa už v prvej zákrute po štarte dostal do kontaktu s Carlosom Sainzom a neskôr po vrazení do Franca Colapinta zlomil predné krídlo. Napokon úplne odstúpil z pretekov.
Na titul nemyslí
„Víkend to bol parádny, ale na titul majstra sveta ešte nemyslím. Aj tieto preteky ukázali, čo všetko sa môže stať. Taký Max Verstappen bol veľmi rýchly. Do konca sezóny nám treba odjazdiť toho ešte dosť,“ doplnil Norris.
Iba 19-ročný Antonelli po najlepšom umiestnení svojej kariéry skonštatoval:
„Mal som šťastie, že po kontakte s Piastrim som vôbec mohol pokračovať. Držal som tempo, ale v závere som bol poriadne prekvapený, keď som tesne za sebou zbadal Maxa Verstappena.“
Kto má šancu?
Napriek skvelému sezónnemu finišu Verstappena sa zdá, že o titule majstra sveta sa rozhodne medzi dvoma jazdcami McLarenu. Piastri aktuálne zaostáva za Norrisom o 24 bodov, zatiaľ čo Verstappenovi chýba na Norrisa 49 bodov.
Do konca sezóny je ešte v hre 83 bodov. Najbližšie sa smotánka efjednotky stretne 23. novembra v Las Vegas v americkej Nevade. O 7 dní neskôr príde na rad Veľká cena Kataru.
Tohtoročný šampionát a zrejme aj boj o celkové víťazstvo vyvrcholí 7. decembra v Spojených arabských emirátoch na okruhu Yas Marina.