Norris ovládol chaotickú Veľkú cenu Monaka, účastníci kritizujú povinné dve zastávky v boxoch. Verstappen navrhol hádzanie banánov na trať - FOTO

Brit Lando Norris v nedeľu dosiahol premiérové víťazstvo na Veľkej cene Monaka v seriáli majstrovstiev sveta monopostov F1, keď v chaotických a taktických pretekoch stiahol náskok tímového kolegu Oscara Piastriho v šampionáte jazdcov na tri body.

Norris premenil svoju jedenástu pole position na šiesty triumf v kariére a stal sa prvým víťazom McLarenu v Monaku od úspechu Lewisa Hamiltona v roku 2008.

„Je to úžasné. Je to dlhé, náročné, ale zábavné. V poslednej štvrtine som bol nervózny, keď bol Charles za mnou a Max predo mnou. Ale vyhrali sme v Monaku a nezáleží na tom, ako. Pre mňa je to splnený detský sen,“ povedal Norris po pretekoch.

Norris odolal tlaku a triumfoval s náskokom 3,131 sekundy pred domácim hrdinom Charlesom Leclercom na Ferrari, tretí skončil líder šampionátu Oscar Piastri. Obhajca titulu holandský pilot Max Verstappen obsadil štvrté miesto.

Po ôsmich z 24 pretekov má Piastri 161 bodov, Norris 158 a Verstappen 136. McLaren vedie Pohár konštruktérov s 319 bodmi pred Mercedesom (147), Red Bullom (143) a Ferrari (142).

Preteky ovplyvnilo povinné pravidlo dvoch zastávok v boxoch, čo viedlo k taktickým hrám a zdržovaniu súperov.

„Nie je to spôsob, akým chceme pretekať,“ priznal šéf Williamsu James Vowles.

„Jediný spôsob, ako získať body. Je to trochu chybný systém,“ dodal George Russell z Mercedesu, ktorý po incidente s Albonom dostal penalizáciu.

Leclerc priznal, že o víťazstvo prišiel už v sobotňajšej kvalifikácii: „Prehrali sme si to včera. Lando si víťazstvo zaslúžil.“

Piastri bol spokojný s ďalším pódiom: „Ak je toto zlý víkend, tak to nie je až také zlé.“

Verstappen, ktorý skončil štvrtý, kritizoval možnosti predbiehania v Monaku: „Nemôžete tu pretekať, je jedno, či máte jednu alebo desať zastávok. Kvalifikácia je kľúčová. Štvrté miesto bolo maximum.“

A čo by mohlo fungovať? Čo tak povinnosť zastaviť v určitom časovom okne? „Potom môžeme začať hrať Mario Kart, nainštalovať niečo na autá, možno hádzať na trať banány a vytvoriť klzký povrch?“ pýtal sa ironicky Holanďan podľa webu f1online.sk.

Povinné dve zastávky v boxoch vyvolali medzi jazdcami aj tímami rozporuplné reakcie, šéf Mercedesu Toto Wolff priznal: „Nepáči sa mi to.“