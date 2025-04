Piastri vyťažil z penalizácie Verstappena. Skonštatoval, že to boli to jedny z najťažších pretekov

Oscar Piastri z McLarenu zažíva najlepšie obdobie svojej profesionálnej kariéry. V nedeľu zvíťazil na Veľkej cene Saudskej Arábie v Džidde a premiérovo sa dostal na čelo poradia šampionátu formuly 1. Preteky na Blízkom východe označil za „jedny z najťažších“, aké kedy zažil.

Päťsekundová penalizácia

Dvadsaťštyriročný Austrálčan triumfoval v Saudskej Arábii pred Holanďanom Maxom Verstappenom z Red Bullu a Monačanom Charlesom Leclercom z Ferrari. Pod Piastriho tretie víťazstvo v tejto sezóne sa výrazným spôsobom podpísala päťsekundová penalizácia Verstappena, ktorý sa už v prvej zákrute snažil nedovolene získať výhodu po opustení trate.

Piastri sa po 15 rokoch stal prvým Austrálčanom na 1. mieste priebežného poradia F1. Vtedy bol v rovnakej pozícii Mark Webber. „Hľadám gauč! Boli to dosť ťažké preteky,“ povedal Piastri, keď ohňostroje osvetľovali nočnú oblohu. „Rozhodol som hneď na začiatku a stačilo to. Určite to však boli jedny z najťažších pretekov, aké som v kariére zažil, takže som rád, že som ich vyhral,“ dodal rodák z Melbourne.

„Boli to skvelé preteky“

„Max bol veľmi blízko,“ poznamenal Piastri po tom, ako preťal cieľovú čiaru s náskokom 2,843 sekundy pred štvornásobným majstrom sveta Verstappenom. Ten nechcel diskutovať o svojej penalizácii. „Boli to skvelé preteky a zvyšok je taký, aký je.“

Piastriho tímový kolega Lando Norris, ktorý do víkendu vstupoval ako líder priebežného poradia, skončil štvrtý pred dvoma Mercedesmi – Georgeom Russellom a Andreom Kimim Antonellim.