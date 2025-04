Vzdal sa večierkov i alkoholu, aby sa stal majstrom sveta. Norris si ide za svojím snom

Britský jazdec Formuly 1 Lando Norris robí presne to, čo sa od neho ako od kandidáta na titul očakáva.

Dvadsaťpäťročný pilot McLarenu sa vracia na „miesto činu“, kde vyhral svoje vôbec prvé preteky – do Miami.

„Chýbajú mi všetci moji priatelia. Zažil som príjemný týždeň v Amsterdame s Martinom Garrixom, ale teraz bojujem o titul majstra sveta a nemôžem si to dovoliť. Musím ísť domov a trénovať,“ vysvetlil.

„Rád by som si dal drink, ale nepil som už od začiatku roka a som na to hrdý. Musím pokračovať v tvrdej práci a nemôžem ísť von a zabávať sa. Bojujem proti najlepším jazdcom na svete – Maxovi, Oscarovi, Charlesovi a Georgeovi. Ak urobím čo i len drobnú chybu, okamžite za to draho zaplatím,“ dodal Norris podľa spomínaného webu.

Aktuálne mu patrí druhé miesto v hodnotení jazdcov so ziskom 89 bodov.

Na vedúceho tímového kolegu Oscara Piastriho stráca desať bodov, pred Maxom Verstappenom má náskok dvoch.