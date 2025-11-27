Norris je stále favorit na prvenstvo, no v Katare sa môže Verstappen priblížiť k piatemu titulu

Holanďan Max Verstappen sa tento víkend pokúsi o tretie víťazstvo bez prerušenia v prestížnom motoristickom seriáli majstrovstiev svet monopostov F1. Na prograne je Veľká cena Kataru, súťažný ročník sa blíži k záveru.
Verstappen ovládol Veľkú cenu Las Vegas, jazdcov McLarenu diskvalifikovali
Úradujúci šampión však vie, že aj s trochou šťastia bude ťažké stiahnuť 24-bodový náskok Landa Norrisa z McLarenu, ktorý je favorit na zisk premiérového titulu. Norris, ktorý bol spolu s tímovým kolegom Oscarom Piastrim diskvalifikovaný z druhého miesta v Las Vegas, má pred sebou jednoduchšiu úlohu – počas víkendu mu stačí získať o dva body viac ako dvojica konkurentov a stane sa majster sveta.
Piastri, ktorý stratil formu, sa snaží vrátiť do boja o titul. „Máme dvoch jazdcov, ktorí chcú vyhrať majstrovský titul. Nebudeme zatvárať dvere, pokiaľ to matematika neuzavrie,“ povedal šéf McLarenu Andrea Stella. Ten má skúsenosti z obdobia, keď bol inžinierom Kimiho Räikkönena a Fernanda Alonsa vo Ferrari.
Oscar Piastri verí, že sa dokáže vrátiť a získať titul majstra sveta
V Katare sa očakáva náročná trať s dvoma povinnými zastávkami v boxoch kvôli opotrebeniu pneumatík, čo môže priniesť nečakané taktické situácie. Mercedes a Ferrari môžu prekvapiť a ovplyvniť boj o titul, ktorý sa môže rozhodnúť až v záverečných pretekoch v Abú Zabí, kde bude víťazstvo znamenať zisk titulu.