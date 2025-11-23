Verstappen ovládol Veľkú cenu Las Vegas, jazdcov McLarenu diskvalifikovali

Holanďan Max Verstappen predviedol majstrovský výkon a stal sa víťazom Veľkej ceny Las Vegas, už 22. zastávky seriálu majstrovstiev sveta monopostov F1. Štvornásobný svetový šampión využil chybu Landa Norrisa v prvej zákrute a kontroloval preteky, triumfoval s náskokom viac ako 20 sekúnd.
Angličan Norris tretíkrát už nevyužil pole position na víťazstvo, finišoval druhý a po pretekoch ho dokonca diskvalifikovali. Jeho monopost aj vozidlo tímového kolegu Oscara Piastriho totiž neprešli po pretekoch kontrolou, podlahy ich vozidiel mali menšiu hrúbku ako stanovujú pravidlá.
Nedeľňajší víťaz sa tak k nemu priblížil na 24 bodov. Do jeho konca zostávajú už len dve preteky – v Katare a Spojených arabských emirátoch.
Dvadsaťšesťročný Norris pred Las Vegas triumfoval v Mexiku a Brazílii. V úvode sa snažil blokovať Verstappena, no jeho agresívny manéver mu nevyšiel a klesol na tretie miesto.
„Urobil som chybu v prvej zákrute. Musíte byť agresívny, ale ja som bol až príliš agresívny a stálo ma to pozíciu lídra,“ priznal Norris.
Verstappen pochválil stratégiu pneumatík, ktorá mu umožnila udržať tempo a rozložiť preteky na dve časti. „Auto fungovalo veľmi dobre, cítil som sa pohodlne a príliš som neničil pneumatiky,“ povedal.
Holanďan má stále šancu na piaty titul bez prerušenia. V hre je ešte 58 bodov a rozdiel je 24-bodový. Verstappen sa bodovo vyrovnal druhému jazdcovi poriadia Piastrimu, ktorého tiež diskvalifikovali. „Budeme sa snažiť vyťažiť maximum,“ dodal.
Norrisov tímový kolega Oscar Piastri mal náročný štart, keď sa dostal do kontaktu s Liamom Lawsonom a urobil niekoľko chýb. „Potrebujem viac, aby som sa priblížil k Norrisovi,“ povedal.
Po triumfe na augustovej Veľkej cene Holandska mal Austrálčan na čele šampionátu náskok 34 bodov, teraz však za Norrisom zaostáva o 24 bodov. Dúfa však, že v ďalších pretekoch v Katare dosiahne lepší výsledok. Priznal, že situácia je náročná.