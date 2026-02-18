Nóri poškuľujú po novom olympijskom rekorde, už majú 14 zlatých medailí

Nórski športovci už majú 14 zlatých medailí na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo.
- Aktualizované
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
ZOH 2026
Nórski fanúšikovia zažívajú na ZOH v Miláne a Cortine d´Ampezzo zlaté eldorádo. Jedným z ich miláčikov je bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo. Foto: SITA/AP
Nemusíte byť expert na zimné športy, aby ste správne odhadli, že najúspešnejšia krajina na ZOH 2026 je Nórsko. Päť dní pred zhasnutím olympijského ohňa sú Nóri suverénne na čele medailového hodnotenia krajín so 14 zlatými a celkovo 31 medailami.

Ako-tak im sekundujú iba druhí Taliani s 9 zlatými a 24 medailami. Američania na treťom mieste majú 6 zlatých a celkovo 21 cenných kovov.

V utorok sa jagavá zbierka Nórov rozrástla o zlaté medaily zo severskej kombinácie a akrobatického lyžovania. Najcennejšie kovy zavesili na krk Jensovi Luraasovi Oftebrovi a Tormodovi Frostadovi.

Zlatú medailu v ženskom skiatlone na 20 kilometrov získala švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová.

Poľovačka na rekord

„Nórsko už v minulosti utvorilo rekordy zimných olympijských hier so 16 zlatými medailami a celkovo 39 medailami. Prvý údaj pochádza z Pekingu 2022 a druhý z Pjongčangu 2018. Všetko však naznačuje tomu, že najlepší národ sveta na ľade a snehu je opäť na ceste k rekordom,“ napísal nórsky web VG.

Rovnaký zdroj doplnil, že niektorí neprajníci si po odchode legiend zimných športov, akými boli Marit Björgenová, bratia Johannes a Tarjei Böovci či Jarl Magnus Riiber ambície Nórska rapídne klesnú, ale opak je pravda.

Zlaté pokračovanie

„Mená ako Johannes Hösflot Kläbo, Anne Odine Strömová, Jens Luraas Oftebro, Johan-Olav Botn, Sander Eitrem či Maren Kirkeeideová vám nič nehovoria? Tí všetci sú ovenčení zlatom a nemyslia si, že sme na ústupe z pozícií,“ napísal nórsky internetový zdroj.

„Do konca hier zostáva stále veľký kus nedojedeného chutného koláča. Najmä v biatlone a behu na lyžiach máme ešte osem šancí na prekonanie zlatého medailového rekordu. A myslíme si, že naši športovci to dokážu,“ dodal web VG.no.

Milan Cortina Olympics Alpine Skiing
