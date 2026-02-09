Nór Eitrem získal zlato v olympijskom rekorde, stiahol ruku zo žeravej varnej dosky - FOTO

Európsky šampión dokorčuľoval do cieľa v olympijskom rekorde 6:03,95 min. Striebro získal Čech Metoděj Jílek a bronz Talian Riccardo Lorello.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
APTOPIX Milan Cortina Olympics Speedskating
Nórsky rýchlokorčuliar Sander Eitrem po pretekoch mužov v rýchlokorčuľovaní na 5 000 metrov na zimných olympijských hrách 2026, v nedeľu 8. februára 2026. Foto: SITA/AP
Nórsky rýchlokorčuliar Sander Eitrem získal zlato v nedeľňajších pretekoch na 5 000 metrov na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Európsky šampión dokorčuľoval do cieľa v olympijskom rekorde 6:03,95 min. Striebro získal Čech Metoděj Jílek a bronz Talian Riccardo Lorello.

Eitrem potvrdil, že prišiel do Talianska skvele pripravený. Pred dvomi týždňami na pretekoch na 5000 metrov v nemeckom Inzelli pokoril magickú šesťminútovú hranicu, keď zaznamenal čas 5:58,52 min. V rýchlokorčuľovaní je to ekvivalent napríklad prvého prekonania šesťmetrovej hranice mužom v skoku o žrdi.

Toleranciu bolesti, akú musí znášať rýchlokorčuliar, azda najlepšie opísal Eitremov krajan Ådne Söndrål, olympijská víťaz na 1 500 metrov. „Dvadsať mužov položí dlane na horúcu varnú dosku, ktorá je zapnutá na plný výkon. Posledný, kto ju dá preč, získa zlatú medailu,“ skonštatoval podľa webu yle.fi šampión z Nagana 1998, strieborný z Albertville 1992 a bronzový zo Salt Lake City 2002.

Milan Cortina Olympics Speedskating
Nórsky rýchlokorčuliar Sander Eitrem v pretekoch na 5000 metrov doslova letel a okrem zlato vytvoril aj nový olympijský rekord. Miláno, 8. február 2026. Foto: SITA/AP.
