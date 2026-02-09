Nór Eitrem získal zlato v olympijskom rekorde, stiahol ruku zo žeravej varnej dosky - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Nórsky rýchlokorčuliar Sander Eitrem získal zlato v nedeľňajších pretekoch na 5 000 metrov na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Európsky šampión dokorčuľoval do cieľa v olympijskom rekorde 6:03,95 min. Striebro získal Čech Metoděj Jílek a bronz Talian Riccardo Lorello.
Eitrem potvrdil, že prišiel do Talianska skvele pripravený. Pred dvomi týždňami na pretekoch na 5000 metrov v nemeckom Inzelli pokoril magickú šesťminútovú hranicu, keď zaznamenal čas 5:58,52 min. V rýchlokorčuľovaní je to ekvivalent napríklad prvého prekonania šesťmetrovej hranice mužom v skoku o žrdi.
Toleranciu bolesti, akú musí znášať rýchlokorčuliar, azda najlepšie opísal Eitremov krajan Ådne Söndrål, olympijská víťaz na 1 500 metrov. „Dvadsať mužov položí dlane na horúcu varnú dosku, ktorá je zapnutá na plný výkon. Posledný, kto ju dá preč, získa zlatú medailu,“ skonštatoval podľa webu yle.fi šampión z Nagana 1998, strieborný z Albertville 1992 a bronzový zo Salt Lake City 2002.