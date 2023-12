Nominácie na cenu Krištáľové krídlo za rok 2023 sú známe. Medzi nominovanými sú aj známi hudobníci

Tridsať nominácií v desiatich kategóriách a jedna Mimoriadna cena. Tak vyzerá zoznam nominovaných osobností dvadsiateho siedmeho ročníka udeľovania cien Krištáľové krídlo. Mená všetkých laureátov spoznáme na galavečere 16. marca 2024.

Krištáľové krídlo každoročne oceňuje významné osobnosti Slovenska v oblasti vedy, kultúry, filantropie či športu. Jednotlivé poroty desiatich kategórií zasadali na prelome novembra a decembra. V odborných diskusiách sa ocitlo vyše 300 návrhov na nominácie, ktoré počas jesene zasielala verejnosť aj porotcovia. „Porotcovia všetkých kategórií majú za sebou náročné rozhodovanie. Po hodinách odborných diskusií poznáme mená inšpiratívnych osobností a ich mimoriadnych počinov, ktoré si zaslúžia pozornosť a ocenenie. Ďakujem všetkým, ktorí zaslali návrhy, lebo tento rok ich kvalita porote veľmi pomohla pri výbere. Čo ma veľmi teší je fakt, že tento ročník nám priniesol historicky najvyšší počet žien medzi nominovanými osobnosťami,“ informuje riaditeľka Krištáľového krídla Ing. Katarína Srkala.

Foto: Krištáľové krídlo

Známe mená

Medzi nomináciami nájdeme plno zvučných mien, ako Zuzana Smatanová, Martin Valihora, HEX, Adam Pavlovčin, či Jana Oľhová, ale aj osobnosti v menej popúlarnych kategóriách, na ktoré sa práve Krištáľové krídlo snaží poukázať a verejnosť by ich mala spoznať. Zaujímavosťou je, že viaceré osobnosti sú na Krištáľové nominované už po druhý, či tretí krát. Prestížnu cenu môže osobnosť však získať len raz za život. „Už samotná nominácia je vzdaním úcty týmto úspešným ľuďom a ich počinom a som rada, že to tak berú aj oni sami,“ objasnila Katarína Srkala.

Predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko, s.d. a predseda Veľkej poroty Krištáľového krídla Ing. Ján Bilinský ocenil kvalitné nominácie a podčiarkol dôležitosť oceňovania pre našu spoločnosť: „Hlavnou myšlienkou Krištáľového krídla je objavovanie a vyzdvihnutie jedinečných ľudí a ich mimoriadnych úspechov, ktoré si zaslúžia našu úctu a pozornosť. Svoje poslanie toto ocenenie napĺňa už 27 rokov a ja osobne sa teším, že aj tento rok vďaka nomináciám spoznáme obdivuhodných ľudí, ktorí sú inšpiráciou a prínosom pre nás i celú spoločnosť. Mnohé výnimočné osobnosti by bez existencie Krištáľového krídla zostali ukryté vo svojej anonymite. Preto by som chcel v prvom rade vyzdvihnúť neoceniteľnú úlohu verejnosti, ktorá môže svojimi nomináciami upriamiť pozornosť na vzácnych ľudí zo všetkých regiónov Slovenska. Rád by som tiež ocenil prácu odbornej poroty, ktorá zodpovedne posudzuje a hodnotí všetky prijaté nominácie. Verím, že náš finálny výber naplní očakávania a prinesie nový pohľad do sveta výnimočnosti.“

Foto: Krištáľové krídlo

Kategórii Hospodárstvo tento rok dominovalo odvetvie priemyslu, cestovného ruchu a maklérstva. V kategórii Výtvarné umenie to bolo sochárstvo, maľba, kresba, ale aj sklárstvo. Porota kategórie Hudba do finálnej trojice posunula osobnosti reprezentujúce tvorbu klasickej hudby a džezu. Medicína a veda tento rok upriamila svoju pozornosť na poprednú osobnosť v oblasti endokrinológie a osteológie a na chirurga svetového formátu, ktorý sa venuje nádorom pankreasu a semenníkov. Medzi nominácie tiež zaradila vedkyňu, ktorá sa venuje zvýšeniu úspešnosti umelého oplodnenia. V kategórii Inovácií a startupov sa z množstva inšpiratívnych a úspešných počinov presadili osobnosti z oblasti bezpečnosti, ochrany ovzdušia a recyklácie odpadov, ale aj zakladatelia spoločnosti, ktorá sa venuje optimalizácii kódov pre najväčšie technologické firmy. V kategórii Publicistika a literatúra sa tento rok porotcovia sústredili na knižné diela a vydavateľskú činnosť. V kategórii Filantropia rezonovali témy ochrany práv pacientov a pomoci ťažko postihnutým deťom, ale aj téma reumatických ochorení. Porotu kategórie Šport tento rok zaujali motorky a skialpinizmus. Medzi nominácie však zaradili aj 16- ročnú hokejistku. Porota kategórie Divadlo a audiovizuálne umenie rozhodla o trojici nominovaných z oblasti filmového a divadelného herectva a režisérstva. Porotcovia kategórie Populárna hudba zaradili medzi nominovaných stálice slovenskej popovej scény, ale aj nováčika, ktorý v krátkom čase dosiahol výrazný úspech.

Nominované osobnosti na cenu Krištáľové krídlo za rok 2023

Členovia odborných porôt nominovali na ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2023 osobnosti a počiny v desiatich kategóriách a rozhodli o laureátke Mimoriadnej ceny, ktorou je speváčka a skladateľka Marika Gombitová.

Foto: Krištáľové krídlo

Všetkých laureátov spoznáme počas slávnostného udeľovania cien Krištáľové krídlo za rok 2023, ktoré sa bude konať 16. marca 2024. Diváci ho budú môcť sledovať v priamom prenose na RTVS na Jednotke so začiatkom o 20:30 hod.

Viac informácií nájdete na www.kristalovekridlo.sk

Instagram: https://www.instagram.com/kristalovekridlo/?hl=sk

Facebook: https://www.facebook.com/kristalovekridlo

Informačný servis