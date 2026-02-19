Nočná obloha poskytne príležitosť pozorovať Merkúr, najmenšiu planétu sústavy nevidel ani Kopernik

Februárová nočná obloha ponúka priaznivcom astronómie výnimočnú príležitosť pozorovať planétu Merkúr, ktorú nevidel ani Mikuláš Kopernik. Najlepšie podmienky na jej sledovanie nastanú vo štvrtok 19. februára krátko po západe Slnka, informuje Slovenská akadémia vied (SAV).
Merkúr je najmenšou z ôsmich planét Slnečnej sústavy a obieha v tesnej blízkosti Slnka. Hoci prvé záznamy o jeho pozorovaní pochádzajú už zo 14. storočia pred naším letopočtom z oblasti Mezopotámie, pre náročné pozorovacie podmienky v blízkosti Slnka patrí k najmenej preskúmaným telesám Slnečnej sústavy.
Blízko pri Slnku
Napriek tomu, že na oblohe býva jasnejší než všetky hviezdy s výnimkou najjasnejšieho Sírius, len málokto ho skutočne videl na vlastné oči. Ako vysvetľuje Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV, Merkúr sa pri svojom obehu nikdy výrazne nevzďaľuje od Slnka.
„Navyše, rovnako ako všetky planéty, sa na oblohe pohybuje v blízkosti ekliptiky, krivky, po ktorej sa po oblohe pohybuje Slnko. S rastúcou vzdialenosťou od rovníka sa zmenšuje uhol, ktorý zviera ekliptika s horizontom a tým sa zhoršujú aj podmienky na pozorovanie Merkúra,” uviedol.
Ako ďalej dodal, na Slovensku sme blízko hranice, kde je pozorovanie Merkúra za výnimočných podmienok ešte možné, no v severnejšie ležiacom Poľsku sa to už Kopernikovi (1473 – 1543) nepodarilo. V najbližších dňoch bude Merkúr zapadať viac ako hodinu po Slnku, takže jeho pozorovanie, aj keď na prežiarenom západnom obzore, je možné.
Viditeľný bude aj Saturn
„Najlepšie podmienky budú okolo najväčšej východnej elongácie 19. februára, keď bude na oblohe vzdialený až 18 stupňov od Slnka. Koncom februára bude zapadať tesne po Slnku a v prvej dekáde marca už nebude pozorovateľný,” upozorňuje astronóm. Verejnosť môže pri priaznivých meteorologických podmienkach pozorovať Merkúr aj voľným okom, ale už malý triéder výrazne zvýši šancu na úspešné pozorovanie.
„Hneď po západe Slnka sa objaví jasná Venuša a úzky kosáčik Mesiaca, ktorý je len dva dni po nove. Venuša a Mesiac by nám mohli poslúžiť ako dobré orientačné body na nájdenie slabšieho Merkúra. Obloha bude postupne tmavnúť a skôr ako nastane úplná tma, Merkúr zapadne,“ spresnil Svoreň. Podľa jeho slov treba teda vystihnúť správny moment. „Ako odmenu za Vašu námahu si môžete po západe Merkúra pozrieť aj planétu Saturn s prstencami, na oblohe bude v blízkosti Mesiaca,“ dodal.