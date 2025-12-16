Slovenský astrofotograf zachytil meteorický roj Gemindy, jeho fotografiu ocenila NASA – FOTO

Tomáš Slovinský prostredníctvom svojej fotografie poukazuje aj na vianočné posolstvo.
Meteorický roj Gemindy
Meteorický roj Gemindy Foto: Tomáš Slovinský
Slovenský astrofotograf zachytil meteorický roj Gemindy, jeho fotografiu ocenila NASA. Fotografia Tomáša Slovinského vznikla v Belianskych Tatrách na Slovensku. Niekoľko dní pred Vianocami tak fotografia obletela svet s titulom snímka dňa NASA.

Slovinský na fotografii zachytil najaktívnejší meteorický roj Gemindy. Jeho maximum nastalo v noci z 13. na 14. decembra. Snímka dňa NASA pôsobí rozprávkovo, súčasne však v sebe nesie posolstvo a popularizuje vedu.

Meteorický roj Gemindy

Ako spresnil portál astro-novinky.eu, väčšina ľudí pozoruje meteorický roj v lete, kedy vrcholia populárne Perzeidy. Najaktívnejším meteorický roj však každým rokom vrcholí v decembri. Ide práve o meteorický roj Gemindy, ktorých pozorovanie tento rok sprevádzali priaznivé podmienky. Počas noci maxima je za priaznivých podmienok možné pozorovať až takmer 100 meteorov za hodinu. Gemindy sú pomenované podľa súhvezdia Blížencov (Gemini), v ktorom sa nachádza ich radiant, a teda miesto, z ktorého meteory zdanlivo vylietavajú.

V čase vzniku snímky astrofografa Slovinského sa v tejto oblasti práve nachádzala aj jasná planéta Jupiter, v blízkosti hviezd Castor a Pollux. Fotografia vznikla pod Belianskymi Tatrami v blízkosti obce Ždiar. Slovinský meteory zachytával počas dvoch nocí v blízkosti starej goralskej chaty. Práve táto chata, ktorej základy siahajú až do roku 1941, je v centre snímky. V spojení s krajinou tak fotografia pôsobí doslova rozprávkovo, napriek tomu však verne zachytáva skutočný astronomický úkaz.

Meteorický roj Gemindy
Meteorický roj Gemindy. Foto: Tomáš Slovinský

Červené oblaky

Nočná obloha je na fotografii jemne sfarbená do modra. V čase vzniku snímky sa totiž Mesiac nachádzal už nad obzorom. Svojím jasom tak osvetlil vrcholky Belianskych Tatier – Havran a Ždiarsku ihlu, a tiež samotnú oblohu. Na sníme dňa NASA sú viditeľné aj červené oblaky.

Tie predstavujú emisné hmloviny vodíka, ktoré vyžarujú práve v červenej časti spektra. Meteory, ktoré sú zachytené na snímke vylietavajú zo súhvezdia Blížencov v ľavom hornom rohu fotografie, kde sa súčasne nachádza aj jasná planéta Jupiter. Všetky meteory na snímke vylietavajú zo súhvezdia Blížencov v ľavom hornom rohu fotografie, kde sa nachádza aj jasná planéta Jupiter.

Vianočné posolstvo

Tomáš Slovinský prostredníctvom svojej fotografie poukazuje aj na vianočné posolstvo. Hviezdami posiate nebo podľa jeho slov dokáže na chvíľu zastaviť čas, priniesť pokoj a naplniť myseľ radosťou.

Snímkou dňa NASA tak fotograf súčasne želá všetkým krásne Vianoce plné pohody, ticha a jednoduchých okamihom, ktoré činia život vzácnym. Slovinský získal titul prestížneho Astronomického snímku dňa NASA aj v októbri. Fotografia zachytáva kométu Lemmon nad štítmi Vysokých Tatier.

