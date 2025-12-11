Noc Nádejí 2025 – 16. ročník benefičného galavečera v znamení hudby, solidarity a nádeje

V televíznom štúdiu STVR sa uskutočnil už 16. ročník benefičného galavečera Noc Nádejí, ktorý sa niesol vo vianočnej atmosfére plnej hudby, emócií a dojímavých príbehov. Podujatie organizované Nadáciou Kvapka Nádeje v spolupráci s STVR opäť spojilo tisíce dobrých ľudí s jediným cieľom – podporiť statočných detských pacientov a osláviť ľudskosť. Večerom sprevádzali moderátori Ľubomír Bajaník, Karin Majtánová, Hana Rapantová a Michal Slanička, ktorí svojou charizmou a profesionalitou dodali podujatiu eleganciu a energiu. Na pódiu sa vystriedali hviezdy slovenskej i českej hudobnej scény – No Name, Helena Vondráčková, Peter Bič Project, Tomáš Klus, Nela Pocisková, 4 Tenoři, Veronika Hatala & For You, Mirka Partlová, Lukáš Adamec a Robo Opatovský, Štefan Štec, Jozef „Spoko“ Kramár & Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu. Svojimi vystúpeniami rozžiarili zimný večer, čím vytvorili jedinečnú atmosféru plnú radosti a spolupatričnosti.
Noc Nádejí však nebola len o hudbe, ale predovšetkým o ľudskosti. Videopríbehy odhalili osudy malých onkologických hrdinov, ktorí sa vďaka darcom a lekárom mohli tešiť zo šťastných koncov a dojemné stretnutia detí s anonymnými darcami krvotvorných buniek priamo na pódiu ukázali, že nádej má konkrétnu tvár.
Mimoriadne emotívnym momentom bolo prvé stretnutie 11 ročnej Zoe, ktorá úspešne absolvovala transplantáciu krvotvorných buniek a jej darkyne Kortni zo Spojených štátov amerických, ktorá jej svojim nezištným darom krvotvorných kmeňových buniek zachránila život. Obrovská vlna vďaky a úprimné slzy dojatia na tvárach rodičov Zoe, ako aj Kortni sa empaticky preniesli na všetkých divákov v sále a veríme, že aj pri televíznych obrazovkách.
Noc Nádejí 2025 bude mať aj tento rok charitatívny úmysel celoslovenského významu. Benefičný výnos tohto najväčšieho charitatívneho podujatia na slovenských obrazovkách, bude použitý na zrealizovanie verejnoprospešných projektov nadácie Kvapky Nádeje, ktorými sú modernizácia a ergonomizácia hygienického zázemia (sprchy a WC) v sterilných transplantačných boxoch, v ktorých trávia detskí hemato-onkologickí pacienti a ich rodičia niekoľkomesačnú liečbu. Ďalším cieľom je modernizácia interiéru detského psychiatrického oddelenia v UNM Martin a obstaranie nových terapeutických prístrojov pre Kliniku detskej psychiatrie v Bratislave.
Benefičný galavečer ako každý rok podporili aj štedrí partneri podujatia, ktorými boli tento rok TIPOS, Shell Slovakia, ZMOS, Nadácia Allianz, 4ka telekomunikačný operátor, Nadácia NN ľuďom, Puella, Všeobecná zdravotná poisťovňa, AGEL SK, NaturaMed Pharmaceuticals, Prvá stavebná sporiteľňa, ECOSTART.
Významnú úlohu zohrali aj produktoví partneri podujatia, ktorí svojou podporou a darmi obohatili večer a podporili jeho charitatívny rozmer.
Do verejnej zbierky Nadácie Kvapka Nádeje sa môže zapojiť každý zaslaním SMS na číslo 830 v sieti všetkých slovenských operátorov v hodnote 3 €, pričom ďalšie možnosti podpory sú dostupné na www.kvapkanadeje.sk. Noc Nádejí 2025 bola dôkazom, že hudba, solidarita a nádej dokážu meniť životy a vďaka štedrosti verejnosti a partnerov Nadácie Kvapka Nádeje môžeme spájať sily, pomáhať detským pacientom a vychovávať mladú generáciu k empatii, filantropii a láske k druhým.
