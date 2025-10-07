NKÚ si posvieti na sociálne podniky, po analýze rizík plánuje realizovať „follow-up“ kontrolu

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR sa dlhodobo venuje problematike sociálnych politík vrátane činnosti sociálnych podnikov. V roku 2023 preveroval projekty miestnych akčných skupín a fungovanie sociálnych podnikov, pričom závery z tejto kontroly sú dostupné v tlačovej správe NKÚ. Informovala o tom hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková.
Na základe rizikových analýz a stratégie realizuje NKÚ tzv. follow-up kontroly, ktoré by mohli zahŕňať aj audit sociálnych podnikov v budúcom roku. „Audit sociálnych podnikov by mohol byť vykonaný v budúcom roku a to až po ukončení analýzy rizík, zhodnotení realizovaných opatrení a taktiež posúdení aktuálnosti a významnosti tejto témy,“ uvádza NKÚ.
Preverenie opatrení prijaté ministerstvom práce
Pri hodnotení rizík úrad zohľadňuje aj podnety od poslancov Národnej rady SR či verejnosti. O definitívnom zaradení kontroly do plánu kontrolnej činnosti na nasledujúci rok rozhoduje plánovacia rada alebo predseda úradu.
V rámci pripravovanej follow-up kontroly plánujú kontrolóri preveriť opatrenia prijaté Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na národnej úrovni po predchádzajúcej kontrole, ich realizáciu v regiónoch prostredníctvom vybraných sociálnych podnikov, ako aj fungovanie systému internej kontroly, posudzovania a úspešnosti projektov.
Podnet Remišovej
Predsedníčka strany ZA ĽUDÍVeronika Remišová informovala, že na základe jej podnetu NKÚ vykoná kontrolu sociálnych podnikov. Podnet sa týka prípadu, keď ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uzavrelo zmluvu na 900 000 eur bez verejnej súťaže so sociálnym podnikom CHFBLife r.s.p., s. r. o., ktorý získal štatút sociálneho podniku len tri týždne po svojom vzniku, čo je neštandardné.
Remišová upozornila na predraženie zákazky, kde ceny za niektoré práce vzrástli medziročne o stovky percent. Podobný postup minister Erik Tomáš zopakoval aj pri zákazke za 719 768 eur so sociálnym podnikom ALAVAN, ktorý mal nízke tržby a zákazku získal opäť bez súťaže.
„Remišová a spol. nehorázne klamali o sociálnom podniku ALAVAN, s ktorým ministerstvo práce uzavrelo zmluvu na drobné stavebné práce. Ceny boli stanovené cez systém CENKROS a Remišová a spol. úmyselne a účelovo porovnali neporovnateľné položky. Ministerstvo je pripravené ceny transparentne preukázať,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš v reakcii na zverejnené informácie.