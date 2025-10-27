Nitra sa dotiahla na prvú Žilinu, Slovan bodoval v štrnástom zápase za sebou - VIDEO

Pätnáste kolo hokejovej Tipsport ligy priniesol päť víťazstiev domácich tímov. Vonku uspela len Nitra. Po dominantnom výkone v Liptovskom Mikuláši zvíťazila 5:2 a v tabuľke sa dotiahla na vedúcu Žilinu.
Tá síce zvíťazila doma nad Banskou Bystricou, ale až po predĺžení 4:3. Znamená to, že Žilina a Nitra majú na čele tabuľky po 35 bodov.
Najlepší má 18 rokov
Žilina dosiahla siedmy triumf v rade, v predĺžení o jej víťazstve rozhodol Kanaďan Ryder Korczak. Mužom zápasu sa stal iba 18-ročný Jakub Dubravík, autor dvoch gólov v drese Vlkov.
„Bol to výborný zápas. Síce sme stratili bod, ale napokon sme to v predlžení vyhrali. Získať ocenenie pre muža zápasu pre mňa veľa znamená – mám len 18 rokov, užívam si každý duel a góly beriem ako plus. Verím, že naša séria bude pokračovať čo najdlhšie,“ povedal Dubravík podľa klubového webu Žiliny.
Takáč to zariadil
Na treťom mieste zostal bratislavský Slovan, ktorý rovnako potreboval na víťazstvo nad Zvolenom až predĺženie. Víťazstvo 4:3 pre Bratislavčanov zariadil v domácom prostredí Samuel Takáč.
Univerzálny útočník mal prvé aj posledné slovo – najprv strelil gól v oslabení na začiatku druhej tretiny a v predĺžení rozhodol šťastným gólom aj s prispením hráča Zvolena. Slovan bodoval v štrnástom zápase za sebou, počas tejto série stratil po 2 body len dvakrát po prehrách s Nitrou v predĺžení, resp. po nájazdoch.
„Škoda, že sme prišli o jeden bod. V predĺžení nám vyšiel brejk, bol to šťastný gól, keď si puk zrazili do bránky. Ukázali sme charakter, ale musíme tvrdo pracovať. Verím, že znova naštartujeme víťaznú sériu,“ povedal Takáč podľa denníka Šport.
V nedeľu sa hrali aj dva východniarske derby zápasy. Košice si poradili s Popradom 6:3 a Michalovce so Spišskou Novou Vsou 4:3. V košickom tíme opäť žiaril útočník Filip Krivošík, autor dvoch gólov a asistencie.
Skvelý Krivošík
Celkovo v posledných štyroch zápasoch sa robustný stredný útočník predviedol 7 gólmi a 3 asistenciami. Košice vyhrali tretíkrát za sebou napriek tomu, že predposledný Poprad ich výrazne prestrieľal 38:24.
„Bol to fyzicky náročný zápas. Hostia mali často dobré momenty, no snažili sme sa na to negovať a myslím si, že sa nám to podarilo. Dokázali sme to ubrániť a potom sme ich zatlačili,“ reagoval Krivošík na webe kosiceonline.sk.
Nevyužité šance
„Mali sme šance, ale nepremenili sme ich. Súper nás potom potrestal. Krutý výsledok pre nás, ale život ide ďalej. Musíme zlepšiť koncovku a začať od tréningu,“ skonštatoval popradský útočník Alex Šotek na klubovej prezentácii na YouTube.
Čiernu sériu siedmich prehier konečne pretrhol Trenčín. Doma si poradil s nováčikom z Prešova 3:1. Trenčín je v tabuľke siedmy o bod pred Zvolenom. Prešov na poslednom mieste má o bod menej ako predposledný Poprad.