Nitra po štvrtý raz za sebou vyradila Poprad a je v semifinále - VIDEO

Je to strašný pocit, prehrať zase s Nitrou, veľmi ma to mrzí. Sériu som si ale užíval, chytalo sa mi dobre. Škoda toho domáceho zápasu, čo sme viedli 3:0 a prehrali sme…

Slová brankára Popradu Filipa Belányiho po domácej prehre jeho tímu v šiestom zápase štvrťfinále play-off s Nitrou 2:4 a ukončení celej série 2:4 nepotrebujú bližší komentár.

Neobľúbený súper

Popradčania nestačili na súpera z Nitry vo štvrtej sérii play-off za sebou, vlani prehrali rovnakým rozdielom 2:4 napriek tomu, že do štvrťfinále postúpili z prvej priečky po základnej časti. Teraz si v poslednej chvíli vybojovali šiestu pozíciu, ale znova natrafili na neobľúbeného súpera.

„Neviem, čo na to povedať, oni sú asi naozaj náš neobľúbený súper. Hrali ofenzívne a rýchlo, ale v niektorých zápasoch sme sa im vyrovnali. Škoda len, že sme to viackrát nedotiahli do úspešného konca,“ dodal brankár Popradu.

Rozhodol Passolt

Nitra po predchádzajúcom bezkrvnom výkone na domácom ľade tentoraz vletela na súpera v prvej tretine s cieľom vopred rozhodnúť zápas. Hostia zaslúžene išli do dvojgólového vedenia, ale Popradčania pred plným zimákom v druhej tretine vyrovnali hru aj skóre, a tak sa rozhodovalo v tretej.

Rozdielový gól napokon strelil v 47. min útočník Nitry Josh Passolt. Gól Sebastiana Čederleho na konci tretej tretiny do prázdnej bránky bol už len čerešnička na nitrianskej postupovej torte.

Komplikácia vinou chýb

„Každá séria je ťažká, ale my sme si to skomplikovali len vlastnými chybami. Je to za nami, zvládli sme to a verím, že sa to už nebude opakovať,“ kriticky začal svoje hodnotenie útočník Nitry Samuel Buček, ktorý vo štvrtok načal Poprad prvým gólom. Po chvíli pridal aj dôvody, pre ktoré Nitra postúpila na úkor Popradu.

„Často sme v sérii upustili od svojej hry, ale sme radi, že sme zvíťazili a ideme ďalej. Celkovo sme to chceli viac ako oni, hrali sme so srdcom, často sme kvalitne ubránili súperove presilovky. To sa ukázalo ako kľúčové.“

Stále veľa práce

Nitra je v semifinále, ale na obhajobu majstrovského titulu zatiaľ Buček nemyslí. Preferuje systém postupných krokov.

„Sme v Top štvorke, ale stále je pred nami veľa práce. Vo finále ešte nie sme. Preto je to teraz náš najbližší cieľ,“ dodal autor 29 gólov a 25 asistencií v aktuálnej sezóne.