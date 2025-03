Prečo hrali Spišiaci o 20 sekúnd dlhšie v oslabení? Zvolen má na dosah skalp víťaza základnej časti - VIDEO

Štvrťfinále play-off hokejovej extraligy môže znamenať rovnako ako pred rokom (vtedy to bol Poprad) konečnú stanicu pre víťaza základnej časti.

Pravdepodobnosť vyradenia Spišskej Novej Vsi sa výrazne zvýšila, keďže Spišiaci neuspeli ani druhýkrát na ľade Zvolena a po prehre 1:5 podľahli aj 2:4. V stredu budú pred domácim publikom za stavu 1:3 na zápasy zachraňovať sériu aj sezónu.

Ak si hokejisti zo Spiša chceli dať pozor na úvod zápasu, tak im to vonkoncom nevyšlo. V prvej tretine štyrikrát inkasovali, z toho trikrát v oslabení a raz dve sekundy po návrate hráča z trestnej lavice. Postupne potrestali nedisciplinovanosť hostí David Keefer, Peter Zuzin, Andrej Kudrna a Michal Beňo.

Záverečný gól Beňa nemal byť presilovkový, lebo v tom čase už domáci nemali hrať 5-minútovú presilovku pri vylúčení kapitána Branislava Rapáča. Stolík časomeračov sa však akoby pozabudol a nechal hrať Zvolen v početnej výhode približne o 20 sekúnd dlhšie ako povoľujú pravidlá.

Víťaz základnej časti druhýkrát počas série proti Zvolenu prišiel o kapitána Rapáča, ktorý dostal od rozhodcov trest na 5 minút plus do konca zápasu za vrazenie na mantinel zvolenského obrancu Kristofersa Bindulisa. Hosťom slúži ku cti, že to po katastrofe v prvej tretine za stavu 0:4 nezabalili a v zostávajúcich dvoch sa dostali na dostrel dvoch gólov. Na viac však nemali.

Čo prekážalo trénerovi?

„V prvej tretine nás zradila disciplína a to rozhodlo. Stalo sa však aj to, že sme hrali o 20 sekúnd dlhšie v oslabení, ako sme mali… Faul Braňa Rapáča nám rozhodca vysvetlil tak svojsky. Myslím si, že je to jeho subjektívny názor a v pravidlá to tak nevykladajú. V druhej a tretej tretine sme hrali celkom dobre a od toho sa musíme odraziť. Priestor na negativitu už nie je. Musíme byť pozitívni a využiť domáce prostredie,“ zhodnotil tréner Spišskej Novej Vsi Vladimír Záborský v prenose Sport1.

Nehrali tak dobre

„Prvá tretina sa skončila 4:0, ale bolo to klamlivé. Neskôr sme sa to snažili ustáť aj z hľadiska šetrenia síl. Bránili sme stredné pásmo, ale vo vysokom počte sme prehrávali vhadzovania, čo bolo naše negatívum. Celkovo sme však podali zodpovedný výkon, hoci nie taký pohľadný ako deň predtým,“ skonštatoval tréner Zvolena Peter Mikula.

Zvolenský kapitán Peter Zuzin uviedol, že tento zápas bol zrejme herne najvyrovnanejší zo všetkých štyroch v sérii proti Spišskej Novej Vsi. Stále sa treba mať na pozore pred kvalitným súperom.

„Vedieme 3:1, ale budeme sa snažiť hrať tak, ako keby bolo 3:3 a bol pred nami rozhodujúci siedmy zápas,“ podotkol Zuzin na facebookovom profile Zvolena.

Úvod pre hostí

Zatiaľ čo Zvolenčania sú z desiateho miesta po základnej časti blízko postupu do semifinále, ďalší postupujúci z predkola Trenčín už druhýkrát výhodu domáceho ľadu a vyše 5-tisícovú podporu z tribún nevyužil.

Trenčania tentoraz neušli Košičanom v prvej tretine, ale stal sa opak. Košice po necelej päť a polminúte išli do dvojgólového vedenia, ktoré si udržiavali počas väčšiny zápasu. Na konci druhej tretiny síce Brett Stapley znížil v presilovke na 3:4, ale inú presilovku – o dvoch hráčov – využili v 46. min aj Košice a po góle Šimona Petráša odskočili na 5:3. Na tento zásah už domáci nestačili zareagovať a napokon prehrali 3:6.

Nastalo zlepšenie

„Som spokojný s tým, že sme boli v porovnaní s predchádzajúcim zápasom lepší v hre s pukom, lepšie sme sa hýbali a celkovo boli dôraznejší v ofenzíve. Určité pozitívne zmeny som videl aj v obrannej hre. Tiež sa mi páčilo, ako chytal Jaroslav Janus a myslím si, že by mohol nastúpiť aj v domácom zápase,“ zhodnotil tréner Košíc Dan Ceman.