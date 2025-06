Nitra neberie Molnára preto, aby hral vo štvrtom útoku. Kmeč: Typologicky tam nepatrí

Návrat útočníka Ondreja Molnára do Nitry vníma tréner slovenského hokejového vicemajstra Andrej Kmeč pozitívne.

Ako je známe sľubne sa rozvíjajúcu kariéru talentovaného hokejistu zabrzdil incident z decembra 2022, keď počas florbalového zápasu napadol súperovho hráča a niesol dôsledky.

Podmienka a pokuta

Mládežnícky reprezentant vyviazol s dvojročnou podmienkou a finančnou pokutou. Rozsudok nie je právoplatný a odvolali sa voči nemu prokurátor aj obžalovaný.

Predchádzajúce dve sezóny mal Molnár stopku v reprezentácii Slovenska a jeho kariéra sa rozvíjala v zámorí. Šikovný krídelník pôsobil v tímoch Errie Otters a Sudbury Wolves v kanadskej juniorskej súťaži OHL.

Zámorská kapitola

Počas dvoch a pol sezóne tam odohral dovedna 149 zápasov v základnej časti so ziskom 102 bodov a v play-off pridal 10 zápasov bez bodového zápisu. V extraligovej Nitre predtým už pôsobil v rokoch 2020 – 2023, odohral tam 60 zápasov a pripísal si 7 bodov (2+5).

„Zažil som ho ako tréner v reprezentácii. Dobre vieme, aký je to hráč. Vždy hrával prvé dva útoky a presilovky. A tieto veci má ako hokejista v sebe. Prešiel si určite svojím vývojom v súkromí, ale aj hokejovo v Kanade,“ uviedol Kmeč na webe HK Nitra.

Tréner sa s ním porozpráva

Hlavný tréner najúspešnejšieho tímu posledných dvoch rokov priznal, že s mladým hráčom ešte po návrate na Slovensko nehovoril.

„Určite nás to však čaká. Je to útočník s potenciálom a ako veľmi ho pretaví do svojej hry, bude závislé od neho samého. Bude iba na ňom, kam ho jeho výkonnosť zaveje. Typologicky nepatrí do štvrtého útoku a tam ho ani nevidíme. Iba zopakujem, bude to najmä na ňom, ako preklopí svoju hru z juniorského hokeja do seniorského.“

Zdravotné problémy

Kmeč sa vyjadril aj k zdravotnému stavu niektorých hráčov, ktorí pre zranenia nedohrali uplynulú sezónu na čele s útočníkom Samuelom Bučekom.

„Nielen Samo je otázny. Po operácii je aj Filip Bajtek, ktorý tiež asi nestihne prvé zápasy ligy a na hrane je to s Kubom Lackom. To sú hneď tri stabilné mená zo zostavy, ktoré nám môžu, respektíve budú na začiatku ročníka chýbať. Otvára sa teda cesta aj pre iných. To je aktuálny stav, na ktorý potrebujeme reagovať. Máme ešte rozpracované niektoré alternatívy,“ konštatoval tréner Corgoňov.

Čederle zatiaľ v Nitre

V novej sezóne 2025/2026 zatiaľ počíta aj so službami útočníka Sebastiána Čederleho, ktorý pri svojom debute na nedávnych MS vo Švédsku strelil dva góly.

„Čederle je aktuálne hráč Nitry a zatiaľ neevidujeme žiadnu oficiálnu ponuku, ktorá by nás viedla k tomu, aby sme rozmýšľali o tom, že ho pustíme. Nateraz platí, že je náš hráč,“ dodal Kmeč pre hknitra.sk.