Ďalšia prehra extraligového lídra, Poprad naďalej valcuje súperov

Okrúhle 30. kolo slovenskej hokejovej extraligy prinieslo niekoľko zaujímavých výsledkov. Líder tabuľky Slovan Bratislava prehral v Banskej Bystrici a nestrelil ani gól, z prvej štvorky neuspeli ani Košice a na ľade posledného Prešova prehrali po predĺžení.
Čierna séria Nitry sa skončila u lídra v Bratislave. Kapitán Popradu Cracknell strelil 4 góly - VIDEO
Naopak, Poprad natiahol víťaznú sériu už na šesť duelov a v tabuľke je už šiesty, Michalovce si pripísali piaty triumf z ostatných siedmich súbojov a v hodnotení sa dostali na priebežnú 9. priečku.
Hokejistom Popradu nevyšiel úvod ročníka a potácal sa na spodných pozíciách, teraz však valcuje jedného súpera za druhým. Z ostatných piatich duelov až štvrtýkrát nastrieľal aspoň sedem gólov. A odniesli si to hráči Spišskej Novej Vsi, ktorí vonku prehrali 2:7.
Prešov a Spišská Nová Ves si vymenili centrov. Bortňák ide do Šariša a Paločko na Spiš
„Ja a aj ostatní tréneri sme na náš tím veľmi hrdí za to, ako chalani stále makajú. Zostávajú hladní po víťazstve, no zároveň pokorní. Rozprávame sa o detailoch a maličkostiach a v tomto súboji sa to v zápase ukázalo – to bol ten rozdiel. Vedeli sme, že hrať takéto zápasy a derby je vždy skvelé. Malo to vysokú intenzitu. V prvej tretine hrali oba tímy vo veľkom tempe. Spišská prišla s veľkou rýchlosťou a šikovnosťou. Pre trénera bolo radosť sledovať oba tímy, ako hrajú takýto hokej. Aj preto si to my na striedačke užívame. Pokračovali sme v našej hre, čo je veľmi dôležité. Na záver by som sa chcel poďakovať každému, kto prišiel na štadión, najmä našim fanúšikom za skvelú atmosféru. Chalani si to zaslúžia a dúfam, že to takto pôjde aj ďalej,“ zhodnotil belgický kouč Mike Pellegrims podľa oficiálneho webu HK Poprad.
Spišiakom sa až tak nedarí a klesli na 11. stupienok tabuľky. „Robíme všetko pre to, aby sme sa dostali z pozície, v ktorej sa momentálne nachádzame. Začali sme veľmi dobre. Prvých desať minút bolo z našej strany to, čo chceme hrať. Samozrejme, dostali sme prvý gól po signále, ktorý sme si ukazovali na videu a skrátka chlapci nesplnili to, čo mali. Potom, po nešťastnom góle na 2:0, sme ubránili oslabenie troch proti piatim a dali sme kontaktný gól na 2:1. Domáci však momentálne hrajú v absolútnej pohode, hrajú sebavedomo na puku a v útočnej fáze im vychádza všetko. Tak sme dostali tretí gól – nešťastne sa to odrazilo od korčule,“ komentoval kormidelník hostí Vladimír Záborský.
Košice v priebehu šiestich dní dostali od Popradu 15 gólov, hororový týždeň podčiarkli ďalšie prehry – VIDEO, FOTO
„Mužstvo v stave, v akom sme momentálne my, môže takýto gól psychicky nalomiť. Potom sme sa už veľmi ťažko dostávali späť do zápasu, aj keď klobúk dolu pred chalanmi, pretože ani za stavu 1:6 nezložili zbrane. Stále tam boli jednotlivci, ktorí naozaj urputne bojovali až do konca zápasu. Nemôžeme skladať zbrane, nie je na to čas. V nedeľu hráme dôležitý zápas, musíme sa z toho otriasť a ísť ďalej,“ dodal. Len na doplnenie, v nedeľu predposlední Spišiaci vyzvú posledný Prešov.
Slovan Bratislava napriek druhej prehre bez prerušenia zostáva na čele tabuľky, pred druhou Nitrou však má náskok už len jedného bodu. Na „dostrel“ je aj tretia Žilina, ktorá za lídrom zaostáva o tri body.