Nie ste chorí, ale necítite sa dobre? Možno potrebujete medicínu budúcnosti – máme ju už aj na Slovensku

Novinkou je Centrum pre prediktívnu, preventívnu a personalizovanú medicínu. Ide o prvú lastovičku v medicíne budúcnosti. Špecializovaný tím zisťuje chorobu ešte pred prvým príznakom a od základu mení zaužívané „choďte k lekárovi, keď vás niečo bolí“. Rozhovor so zdravotníckou inovátorkou a manžérkou Miroslavou Fövényes, vám prináša zdravotná poisťovňa Union.

Čo je to prediktívna a personalizovaná medicína? Čím sa líši od tej klasickej?

Ak chceme zvládnuť nárast civilizačných chorôb, starnutie populácie a vyčerpanie personálu, musíme časť zdravotnej starostlivosti presunúť do prevencie, podpory a edukácie. Prediktívna medicína sa snaží identifikovať riziká skôr, ako sa objavia prvé príznaky, a personalizovaná medicína tieto zistenia prispôsobuje konkrétnemu človeku – jeho zdravotným obmedzeniam, životnému štýlu, motivácii a cieľom. Na rozdiel od bežnej ambulancie, kde pacient prichádza, keď už má problém, do nášho centra prichádza človek, ktorý chce problémom predísť, lepšie sa o seba starať, alebo sa po liečbe vrátiť do formy.

Mali by takéto centrá vznikať po celom Slovensku? Je to vôbec v súčasných finančných a personálnych podmienkach nášho zdravotníctva reálne?

Reálne to je – takéto centrá môžu vznikať aj v menších regiónoch, ak sa dobre prepoja s miestnymi ambulanciami, komunitami a firmami. Určite v tom vidím budúcnosť – nie ako luxus pre vyvolených, ale ako logickú cestu k udržateľnému zdravotníctvu. Zmysluplná prevencia nie je otázka rozpočtu, ale ochoty myslieť systémovo a spolupracovať.

Aké typy ochorení viete najčastejšie odhaliť alebo im predísť vďaka vášmu prístupu?

Najčastejšie odhaľujeme riziká metabolického syndrómu, prediabetes, poruchy hormonálnej rovnováhy, zápalové procesy alebo fyzickú dekompenzáciu – ešte predtým, než sa z nich stane diagnóza. U mužov napríklad často vidíme prehliadnuté riziká súvisiace so stresom, spánkom a výživou. U oboch pohlaví je častý problém „tichého zápalu”, ktorý môže stáť za chronickou únavou, bolesťami alebo neskôr aj vážnymi ochoreniami.

Pre koho je vaša starostlivosť určená – sú to len chronicky chorí pacienti, alebo aj zdraví ľudia, ktorí chcú predchádzať problémom?

Naša starostlivosť je určená pre každého, kto chce byť aktívny vo vzťahu k svojmu zdraviu – od manažérov v strese cez pacientov po onkologickej liečbe, až po ľudí, ktorí chcú pochopiť, ako si udržať vitalitu po 40-tke. Pomáhame zdravým ľuďom s vysokým výkonom, ale aj tým, ktorí sa chcú napríklad zodpovedne pripraviť na operáciu, či si prechádzajú onkologickou liečbou.

Ktoré diagnostické nástroje alebo genetické testy najčastejšie využívate pri predikcii ochorení?

Najčastejšie využívame Analýzu telesného zloženia InBody BWA 2.0 – vieme z nej vyčítať riziká zápalu, metabolického syndrómu, ale aj stav svalov a regenerácie. Ďalej je to vyšetrenie mitochondriálneho zdravia zo slznej tekutiny – novinka, ktorá pomáha pri únave, zníženom výkone, problémoch s regeneráciou alebo hormonálnou nerovnováhou. A samozrejme využívame aj paletu laboratórnych vyšetrení.

Ktorý moment alebo pacientsky príbeh vám v poslednej dobe potvrdil, že to, čo robíte, má zmysel?

Nedávno nás kontaktovala jedna naša pacientka, ktorá nám povedala, že jej veľmi pomohla príprava na operáciu, ktorú u nás absolvovala. Aj vďaka nej predišla zbytočným komplikáciám a proces zotavovania prebehol veľmi dobre. Pomohli sme jej znova dôverovať vlastnému telu.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.