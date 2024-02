Nezisková organizácia Človek v ohrození pomohla za dva roky vojenskej agresie na Ukrajine viac ako 200-tisíc Ukrajincom

Nezisková organizácia Človek v ohrození pomohla za dva roky vojny na Ukrajine 218 300 ľuďom a podľa ich slov sú pripravení pomáhať aj naďalej.

Pomáhajú aj napriek vyčerpaniu

Organizácia pomáha priamo na území Ukrajiny, pracuje s deťmi aj so seniormi, obnovuje protiletecké kryty, rekonštruuje ubytovacie zariadenia, organizuje letné tábory, sedenia so psychológmi, stavia modulárne domy a tiež detské ihriská.

„Napriek tomu, že občas zažívame únavu a vyčerpanie aj my, aj ďalej sa budeme snažiť pomáhať tým, ktorí to potrebujú a budeme to robiť dovtedy, kým to bude potrebné,“ uviedla riaditeľka Človeka v ohrození Andrea Najvirtová.

Pomoc poskytujú vo všetkých smeroch

„Zároveň na Slovensku aktívne pracujeme s ľuďmi z Ukrajiny, ktorým sa snažíme čo možno najviac uľahčiť život v našej krajine. V rámci našich Programov sociálnej integrácie im konštantne pomáhame s psychosociálnou podporou, hľadaním ubytovania, škôlok, škôl, zamestnania či zdravotnej starostlivosti,“ priblížila organizácia a dodala, že sa Ukrajincov snažia prepájať so slovenskou komunitou, doučujú ich slovenčinu a organizujú pre nich voľnočasové aktivity.

Aktívne pomáhali najmä v Zakarpatskej oblasti, neskôr pomoc rozšírili aj do ďalších regiónov na západe, juhu, severe a východe krajiny. Do Zakarpatského, Ivano-Frankovského, Chersonského, Černihivského a Kyjivského regiónu Človek v ohrození distribuoval viac ako 3 800 ton materiálnej pomoci.

„Zrekonštruovali sme a zariadili príbytky a zlepšili tak životné podmienky 1 790 ľudí a ubytovali v nich ďalších vyše 1 200 ľudí. Do 32 modulárnych domov sme zabezpečili kompletné vybavenie od nábytku, cez kuchynské potreby až po matrace a posteľnú bielizeň. Dodali sme 2 652 ton palivového dreva na podporu 600 rodín,“ spresnila organizácia s tým, že pre najzraniteľnejších pripravili aj 4 918 potravinových balíčkov.

Nadviazané partnerstvá s desiatkami mimovládok

„Distribuovali sme zimné oblečenie vnútorne vysídleným osobám a darovali vyše 600 poukážok na nákup zimného oblečenia pre deti. Poskytli sme viac ako 11 700 intervencií približne 20-tisíc ľuďom. Išlo najmä o individuálne alebo skupinové psychologické sedenia s odborníkmi,“ doplnila organizácia, ktorá zorganizovala aj viac ako 11-tisíc hodín voľnočasových aktivít a viac ako tisíc detí sa zúčastnilo detských letných táborov.

„Zorganizovali sme 150 komunitných podujatí pre viac ako 4 100 ľudí, ktoré spojili vnútorne vysídlené osoby s miestnou komunitou. Opravili a zariadili sme 20 priestorov vhodných pre deti, 20 protileteckých krytov a vybudovali 20 detských ihrísk. Zorganizovali sme školenia pre dobrovoľníkov, psychológov, sociálnych pracovníkov, učiteľov, vedúcich a zamestnancov kolektívnych centier,“ vymenovala organizácia a pokračovala s tým, že nadviazali aj partnerstvá so 77 miestnymi a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami a tiež s 27 oddeleniami pre vzdelávanie. Podporili aj viac ako 70 čiastkových grantových projektov na pomoc ukrajinským ľuďom.