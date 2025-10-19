Nezastaviteľný Messi. Hetrikom zaistil triumf Interu Miami

Argentínsky fenomén sa stal najlepším strelcom základnej časti MLS s 29 gólmi.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Lionel Messi
Lionel Messi a Jordi Alba z Interu Miami oslavujú gól do siete Nashvillu v záverečnom zápase základnej časti zámorskej futbalovej MLS 2025. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Futbal Futbal z lokality Spojené štáty americké

Argentínsky futbalový klenot Lionel Messi opäť predviedol brilantný výkon, keď v zámorskej Major League Soccer hetrikom prispel k triumfu Interu Miami 5:2 nad Nashvillom. Tím z Floridy víťazstvom spečatil postup do play-off MLS z 3. priečky Východnej konferencie.

Tridsaťosemročný Messi sa stal najlepším strelcom základnej časti súťaže s neuveriteľnými 29 gólmi v 28 zápasoch.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Čo môžem povedať o Leovi? Dnes bol výnimočný, ako vždy. Som rád za neho, pretože nám opäť pomohol vyhrať zápas,“ povedal tréner Interu Javier Mascherano.

Messi otvoril skóre duelu v 34. minúte krásnym gólom z diaľky po prihrávke Jordiho Albu. Nashville však vyrovnal a dokonca sa ujal vedenia, no Messi z penalty v 63. minúte vyrovnal.

Po góle Baltasara Rodrígueza v 67. minúte Argentínčan zavŕšil hetrik v 81. minúte. A Telasco Segovia pridal gól v nadstavenom čase, čím uzavrel skóre zápasu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V Západnej konferencii sa tím zo San Diega stal najlepším debutantom v histórii MLS, keď na základe lepšieho skóre na 1. priečke tabuľky predstihlo Vancouver, ktorý podľahol Dallasu 1:2 a oba tímy sa stretnú v prvom kole play-off.

Real Salt Lake si zabezpečil postup po remíze 2:2 so St. Louis, rovnako ako Colorado po remíze 2:2 s Los Angeles FC.

Vo vyraďovacej časti si zahrá aj Seattle Sounders slovenského stredopoliara Alberta Rusnáka.

Viac k osobe: Javier MascheranoLionel Messi
Firmy a inštitúcie: Inter Miami
Okruhy tém: MLS Major League Soccer
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk