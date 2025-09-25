Messi vystrieľal Miami postup do play-off MLS. V 23 zápasoch dosiahol 24 gólov - VIDEO

Argentínsky futbalista Lionel Messi je na čele poradia strelcov MLS.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
MLS: New York City - Inter Miami
Argentínsky futbalista Lionel Messi v obľúbenej póze po strelení gólu. Foto: SITA/AP
Lionel Messi strelil dva góly a pridal aj asistenciu pri hladkom víťazstve futbalistov Interu Miami na trávniku FC New York City 4:0 (1:0).

Argentínsky fenomén je aj ako 38-ročný dominantný strelec v severoamerickej Major League Soccer. V 23 zápasoch dosiahol 24 gólov, kým druhý najlepší strelec súťaže Denis Bouanga z Los Angeles FC má na konte 22 gólov.

Skóre zápasu otvoril tesne pred koncom prvého polčasu mladý Argentínčan Baltasar Rodriguez a v 74. min jeho krajan Messi zdvojnásobil vedenie hostí.

Päť gólov za 9 dní

V 83. min Luis Suárez premenil pokutový kop a o ďalšie tri minúty neskôr kapitán Messi pečatil na 4:0 pre Miami. Messiho double zvýšilo počet jeho presných zásahov na päť za deväť dní. Dva alebo viac gólov strelil v ôsmich z posledných 12 zápasov svojho tímu.

Šťastný tréner

Tím z Floridy si týmto víťazstvom zabezpečil miestenku v osemfinále play-off MLS.

„Sme šťastní, pretože sme sa oficiálne kvalifikovali do play-off. To bolo pre nás veľmi dôležité. Teraz musíme v tomto duchu pokračovať,“ povedal hlavný tréner Interu Miami Javier Mascherano.

V hre o dva poháre

Inter Miami je na treťom mieste vo Východnej konferencii MLS. Zaostáva o päť bodov za vedúcou Philadelphiou Union, ale má o dva zápasy menej.

Tím s najlepšou bilanciou v základnej časti sezóny vyhrá MLS Supporters‘ Shield, zatiaľ čo víťaz play-off získa MLS Cup.

Viac k osobe: Javier MascheranoLionel MessiLuis Suárez
Firmy a inštitúcie: Inter MiamiMLS
Okruhy tém: dva góly futbalový útočník MLS najlepší strelec
