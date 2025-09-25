Messi vystrieľal Miami postup do play-off MLS. V 23 zápasoch dosiahol 24 gólov - VIDEO

Lionel Messi strelil dva góly a pridal aj asistenciu pri hladkom víťazstve futbalistov Interu Miami na trávniku FC New York City 4:0 (1:0).
Argentínsky fenomén je aj ako 38-ročný dominantný strelec v severoamerickej Major League Soccer. V 23 zápasoch dosiahol 24 gólov, kým druhý najlepší strelec súťaže Denis Bouanga z Los Angeles FC má na konte 22 gólov.
Skóre zápasu otvoril tesne pred koncom prvého polčasu mladý Argentínčan Baltasar Rodriguez a v 74. min jeho krajan Messi zdvojnásobil vedenie hostí.
Päť gólov za 9 dní
V 83. min Luis Suárez premenil pokutový kop a o ďalšie tri minúty neskôr kapitán Messi pečatil na 4:0 pre Miami. Messiho double zvýšilo počet jeho presných zásahov na päť za deväť dní. Dva alebo viac gólov strelil v ôsmich z posledných 12 zápasov svojho tímu.
Šťastný tréner
Tím z Floridy si týmto víťazstvom zabezpečil miestenku v osemfinále play-off MLS.
„Sme šťastní, pretože sme sa oficiálne kvalifikovali do play-off. To bolo pre nás veľmi dôležité. Teraz musíme v tomto duchu pokračovať,“ povedal hlavný tréner Interu Miami Javier Mascherano.
V hre o dva poháre
Inter Miami je na treťom mieste vo Východnej konferencii MLS. Zaostáva o päť bodov za vedúcou Philadelphiou Union, ale má o dva zápasy menej.
Tím s najlepšou bilanciou v základnej časti sezóny vyhrá MLS Supporters‘ Shield, zatiaľ čo víťaz play-off získa MLS Cup.