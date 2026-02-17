Nezamestnanosť vo Veľkej Británii dosiahla najvyššiu úroveň od začiatku roka 2021

Po zverejnení týchto údajov sa posilnili očakávania analytikov, že Bank of England na budúci mesiac zníži kľúčovú úrokovú sadzbu.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
Miera nezamestnanosti vo Veľkej Británii sa v záverečnom kvartáli vlaňajška zvýšila na 5,2 percenta, čo je najvyššia úroveň od začiatku roka 2021. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom ide o mierny rast z 5,1 percenta. Informoval o tom v utorok britský štatistický úrad ONS.

Po zverejnení týchto údajov sa posilnili očakávania analytikov, že Bank of England na budúci mesiac zníži kľúčovú úrokovú sadzbu. Tento výhľad v utorok oslabil libru.

Oficiálne údaje z minulého týždňa ukázali, že britská ekonomika počas októbra až decembra minulého roka rástla menej, ako sa očakávalo.

„V súlade s nedávnym trendom britský trh práce vykazuje známky oslabenia v čase, keď hospodársky rast zostáva slabý,“ povedal investičný manažér spoločnosti Quilter Cheviot Jonathan Raymond.

ONS uviedol, že tempo rastu miezd sa v poslednom štvrťroku spomalilo na 4,2 percenta. Zároveň očakáva, že inflácia v Británii bude v najbližších mesiacoch ďalej klesať.

