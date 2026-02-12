Britská ekonomika minulý rok posilnila o 1,3 percenta. Rast v poslednom štvrťroku bol len tesne nad nulou

Britská ekonomika v poslednom štvrťroku 2025 rástla pomalšie, než sa očakávalo, čo predstavuje ďalšiu ranu pre vládu premiéra Keira Starmera. Podľa údajov britského štatistického úradu ONS vzrástol HDP v mesiacoch október až december len o 0,1 percenta, hoci analytici predpokladali dvojnásobné tempo.
K celkovému spomaleniu prispeli slabý výkon v sektore služieb a pokles stavebníctva. Za celý rok 2025 ekonomika vzrástla o 1,3 percenta v porovnaní s jeden a pol percentným rastom v eurozóne.
Užšia integrácia s EÚ
Labouristická vláda premiéraKeira Starmera od víťazstva vo voľbách v júli 2024 zápasí s oživením slabého výkonu britskej ekonomiky, pričom na pokrytie zvýšených výdavkov musela už v dvoch rozpočtoch zvyšovať dane.
Hospodárstvo eurozóny prekonalo očakávania
Ministerka financií Rachel Reevesová v reakcii na najnovšie oficiálne štatistky uviedla, že „vláda má správny ekonomický plán na vybudovanie silnejšieho a bezpečnejšieho hospodárstva“. Užšia integrácia s Európskom úniou je podľa nej „najväčšou výhrou“ pre britskú ekonomiku.
Export do USA klesol o 10 percent
Británia sa od brexitu snaží posilňovať svoje obchodné vzťahy vo svete, ale najnovšie údaje ukazujú, že export tovarov do USA klesol minulý rok o 10 percent na 59 miliárd libier (približne 68 miliárd eur). Produkciu automobilov zasiahla neistota okolo amerických ciel aj kybernetický útok na automobilku Jaguar Land Rover.
Trump: Pre Veľku Britániu je veľmi nebezpečné robiť obchody s Čínou
Napriek tomu, že Washington zmiernil najagresívnejšie clá, množstvo britských spoločností odložilo rozhodnutia o veľkých investíciách v dôsledku neistoty vyvolanej americkou obchodnou politikou.
Horšia prognóza aj na tento rok
Britská centrálna bankaBank of England minulý týždeň znížila prognózu ekonomického rastu v roku 2026 na 0,9 percenta a v roku 2027 na 1,5 percenta. Jej predchádzajúci odhad bol 1,25 percenta v tomto a 1,6 percenta v budúcom roku.
Základnú úrokovú sadzbu ponechala na úrovni 3,75 percenta, keďže inflácia stále prevyšuje dvojpercentný cieľ. Nezamestnanosť na úrovni 5,1 percenta je blízko päťročného maxima.