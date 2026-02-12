Britská ekonomika minulý rok posilnila o 1,3 percenta. Rast v poslednom štvrťroku bol len tesne nad nulou

Centrálna banka Bank of England minulý týždeň znížila prognózu ekonomického rastu v roku 2026 na 0,9 percenta a v roku 2027 na 1,5 percenta.
Britská ekonomika v poslednom štvrťroku 2025 rástla pomalšie, než sa očakávalo, čo predstavuje ďalšiu ranu pre vládu premiéra Keira Starmera. Podľa údajov britského štatistického úradu ONS vzrástol HDP v mesiacoch október až december len o 0,1 percenta, hoci analytici predpokladali dvojnásobné tempo.

K celkovému spomaleniu prispeli slabý výkon v sektore služieb a pokles stavebníctva. Za celý rok 2025 ekonomika vzrástla o 1,3 percenta v porovnaní s jeden a pol percentným rastom v eurozóne.

Užšia integrácia s EÚ

Labouristická vláda premiéraKeira Starmera od víťazstva vo voľbách v júli 2024 zápasí s oživením slabého výkonu britskej ekonomiky, pričom na pokrytie zvýšených výdavkov musela už v dvoch rozpočtoch zvyšovať dane.

Ministerka financií Rachel Reevesová v reakcii na najnovšie oficiálne štatistky uviedla, že „vláda má správny ekonomický plán na vybudovanie silnejšieho a bezpečnejšieho hospodárstva“. Užšia integrácia s Európskom úniou je podľa nej „najväčšou výhrou“ pre britskú ekonomiku.

Export do USA klesol o 10 percent

Británia sa od brexitu snaží posilňovať svoje obchodné vzťahy vo svete, ale najnovšie údaje ukazujú, že export tovarov do USA klesol minulý rok o 10 percent na 59 miliárd libier (približne 68 miliárd eur). Produkciu automobilov zasiahla neistota okolo amerických ciel aj kybernetický útok na automobilku Jaguar Land Rover.

Napriek tomu, že Washington zmiernil najagresívnejšie clá, množstvo britských spoločností odložilo rozhodnutia o veľkých investíciách v dôsledku neistoty vyvolanej americkou obchodnou politikou.

Horšia prognóza aj na tento rok

Britská centrálna bankaBank of England minulý týždeň znížila prognózu ekonomického rastu v roku 2026 na 0,9 percenta a v roku 2027 na 1,5 percenta. Jej predchádzajúci odhad bol 1,25 percenta v tomto a 1,6 percenta v budúcom roku.

Základnú úrokovú sadzbu ponechala na úrovni 3,75 percenta, keďže inflácia stále prevyšuje dvojpercentný cieľ. Nezamestnanosť na úrovni 5,1 percenta je blízko päťročného maxima.

