Neymar si môže zdvojnásobniť hodnotu majetku. Podnikateľ na neho zaregistroval závet, hoci sa nikdy nestretli - FOTO

Brazílsky futbalista Neymara môže dostať nečakané dedičstvo od 31-ročného podnikateľa z mesta Rio Grande do Sul. Ten zaregistroval u notára závet, v ktorom uvádza, že jeho majetok by mal zdediť práve hviezdny útočník.
Podľa spravodajského portálu GZH bol právny dokument formálne vyhotovený ešte 12. júna 2023. Teda v čase, keď bol Neymar mimo Brazílie. Tam sa vrátil až na začiatku tohto roka do klubu FC Santos.
Zdediť má početné aktíva, vrátane nehnuteľností, investícií a akcií vo veľkých spoločnostiach. Muž si chcel zachovať anonymitu.
„Mám rád Neymara, veľmi sa s ním stotožňujem. Nie je sebecký, čo je v dnešnej dobe vzácnosť,“ uviedol s tým, že má zdravotné problémy.
Vyzdvihol tiež vzťah, ktorý má futbalista so svojou rodinou. „Jeho vzťah s otcom mi veľmi pripomína ten, ktorý som mal ja so svojím otcom, no ten už zomrel.“
Horibilná suma
Neymarovi poradcovia tvrdia, že ich klient nedostal žiadne oficiálne oznámenie o údajnom dedičstve.
Aktuálne 33-ročný hráč sa s mužom, ktorý mu chce darovať svoj majetok, nikdy nestretol. Malo by približne ísť o jednu miliardu dolárov, čo predstavuje približne 852 743 917 eur.
Zrejme v podobnej sume sa odhaduje súčasná hodnota Neymarovho vlastníctva. Čiastka by sa tak po úspešnej realizácii tohto daru zdvojnásobila.